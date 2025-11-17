Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартует ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Движение транспорта в Самаре будут ограничивать ночью на пяти перекрестках
Подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.
В ГД рассказали, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года
Посетители выставки узнают, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы. Кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой Ягой.
В Музее имени Алабина откроется выставка «Сущности. Мифология самарских народов»
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
Для 63-летнего Круза это первая премия "Оскар", ранее он четырежды номинировался на нее.
Том Круз получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе
Автономные грузовики должны уметь выполнять «манёвр минимального риска», то есть алгоритм действий, который позволяет безопасно остановиться при критическом сбое, учитывая в том числе машины, двигающиеся сзади.
Правительство России разрешило тестировать беспилотные грузовики без людей в салоне
Цель конкурса - изучение и распространение лучших практик по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.
СМИ Самарской области в числе победителей всероссийского конкурса Минспорта России
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
В ГД рассказали, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года

17 ноября 2025 21:22
114
Подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в конце 2026 года — сейчас документ еще прорабатывается. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова.

«После поддержки инициативы президентом работа идет в ускоренном режиме. Как сообщил председатель Госдумы, абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов. Мы подготовили с коллегами соответствующий законопроект и он поддержан четырьмя думскими фракциями», - сказала она.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

