В ГД рассказали, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года

Закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в конце 2026 года — сейчас документ еще прорабатывается. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова.

«После поддержки инициативы президентом работа идет в ускоренном режиме. Как сообщил председатель Госдумы, абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов. Мы подготовили с коллегами соответствующий законопроект и он поддержан четырьмя думскими фракциями», - сказала она.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.