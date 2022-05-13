Великобритания ввела санкции против бывшей супруги Владимира Путина и его родственников

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Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него бывшую супругу президента РФ Владимира Путина Людмилу, а также нескольких его родственников. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Рестрикции были введены в отношении двоюродного брата российского лидера бизнесмена Игоря Путина, заместителя председателя правления страховой компании "Согаз" Михаила Путина, председателя совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Романа Путина.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, введены также против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров "Согаза" Михаила Клишина, гендиректора ООО "Морской порт Геленджик" Владимира Колбина, президента НПФ "Газфонд" Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина.

Всего с начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Как уточняет МИД, под санкциями оказались порядка 20 российских банков с общим объемом активов £940 млрд (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственники, совокупный размер активов которых оценивается Лондоном более чем в £170 млрд (около $220 млрд).

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее сообщила, что более 60% валютных резервов России - свыше $350 млрд - были заморожены в результате западных санкций в качестве ответной меры на спецоперацию РФ на Украине. Также был запрещен экспорт товаров в ряде отраслей, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на заход российских судов, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться инвестировать в них.

Фото: Sergey-73/Shutterstock/Fotodom/ТАСС