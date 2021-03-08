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Василий Небензя поздравил женщин с 8 Марта на шести языках ООН

8 марта 2021 21:21
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8 марта в штаб-квартире ООН проходит серия мероприятий, посвященных ситуации с правами женщин в различных странах мира.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к женщинам с поздравлениями с Международным женским днем на шести официальных языках ООН - английском, китайском, арабском, французском, испанском и русском. Видеозапись его выступления размещена на странице представительства РФ в Facebook, передает ТАСС.

"Дорогие женщины! Поздравляю вас с международным женским днем! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Для России обеспечение прав женщин - важнейший приоритет, который мы активно отстаиваем в ООН. Окрыленные вашей красотой, мудростью и любовью, мы желаем вам новых достижений и побед. Свои победы мы посвящаем вам, любимые! Поздравляем вас, любимые женщины!" - сказал Небензя, произнося каждую фразу на новом языке.

8 марта в штаб-квартире ООН проходит серия мероприятий, посвященных ситуации с правами женщин в различных странах мира.

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