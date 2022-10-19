В восьми регионах РФ введен «средний уровень реагирования»

91

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Крыму, а также в ряде других регионов РФ вводится средний режим реагирования. Информация об этом 19 октября была опубликована на официальной сайте Кремля, пишут "Известия".

«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)», — написано в подписанном указе.

Отмечается, что в рамках указа органы исполнительной власти перечисленных регионов будут осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Ранее 19 октября Путин подписал указ, согласно которому на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм