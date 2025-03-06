В Волжском районе выбрали нового руководителя

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В Самарской области продолжаются кадровые перестановки и назначения. Об одном из них стало известно в четверг, 6 марта, пишет 63.ру.

— Новым главой Волжского района стал Александр Шарков. Его выбрали на внеочередном заседании администрации. В мероприятии участвовали спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников и замглавы администрации губернатора Владимир Моргунов, — пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Место главы стало вакантным в конце ноября 2024 года. Прошлый руководитель Волжского района, Владимир Медведев, ушел с должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности стал Александр Шарков.

Почти месяц, с 9 января по 7 февраля, все желающие могли подать документы на участие в конкурсе. Всего за это время о желании стать новым главой Волжского района сообщили три человека. Каждый из них представил свою программу социально-экономического развития муниципалитета.

Александру Шаркову 29 лет. В период с 2015 по 2022 годы он проходил службу в Тольятти, после — стал участников СВО. С 2023 года активно участвовал в общественно-политической и спортивной жизни Самарской области.