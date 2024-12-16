В Сызрани завершено предварительное голосование «Единой России»

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Сызранцы, обладающие активным избирательным правом, определялись с кандидатурой для последующего выдвижения от «партии власти» в городскую Думу.

Депутатский мандат по одномандатному избирательному округу № 18 освободился в августе 2024 года, в связи с переходом депутата городской думы Сергея Володченкова на муниципальную службу в администрацию Сызрани.

Пройти внутрипартийный предварительный отбор решились три жителя города: сотрудник АО «ТЯЖМАШ» Яна Гурина, инженер сызранского филиала СамГТУ Вячеслав Маринин и соцработник Оксана Огурцова.

Большинство голосов было отдано за молодую начальницу отдела прогнозирования и управления человеческими ресурсами АО «Тяжмаш» Яну Гурину.

«Вся моя жизнь связана с Заусиновским районом. Здесь прошли мое детство и юность, здесь я ходила в школу, а сейчас работаю на заводе, который находится неподалеку. Безусловно, хочется, чтобы место, ставшее мне родным, процветало и облагораживалось», - рассказала о причинах, побудивших ее подать документы на участие в предварительном голосовании Яна.

«Коллектив завода «ТЯЖМАШ» и активные жители района предложили мне баллотироваться в этом году по округу № 18. Для меня это большая честь. Чувствую высокую ответственность за возложенную задачу, ведь нужно не просто сохранить достигнутые Сергеем Евгеньевичем (Володченковым- прим.ред.) результаты, но и создать все необходимые условия для их дальнейшего динамичного развития, оправдать доверие жителей района, моих соседей», - считает Яна Гурина.

Напомним, голосование на дополнительных выборах депутата

Думы городского округа Сызрань VIII созыва по одномандатному

избирательному округу № 18 назначено на 16 марта 2025 года. 14 декабря территориальная избирательная комиссия Сызрани обратилась в Избирком Самарской области с предложением провести голосование в течение двух дней подряд – 15 и 16 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"