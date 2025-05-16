В Сызрани передано в суд уголовное дело о незаконной ловле рыбы

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Отделом дознания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В начале апреля 2025 года в ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского ЛО МВД России транспорте в акватории реки Волги Саратовского водохранилища задержали гражданина, незаконно добывающего рыбу.

Полицейскими установлено, что житель города Сызрани Самарской области организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, а именно сети. Злоумышленник, используя резиновую лодку, установил сеть и на следующий день вернулся за уловом. К моменту появления правоохранителей он успел выловить 8 экземпляров рыб породы «плотва».

Сотрудниками полиции с места происшествия изъяты сеть, резиновая лодка, принадлежащие обвиняемому, рыба.

По заключению специалиста изъятая рыба имеет повреждение чешуи от рыболовной сети и не подлежит выпуску в естественную среду. В связи с чем в дальнейшем будет уничтожена.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более двух тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте