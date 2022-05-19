В СО подготовлен законопроект по поддержке реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий граждан

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Вчера, 18 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание областного Правительства, на котором было рассмотрено и утверждено шесть вопросов.

В начале заседания вниманию кабинета министров был представлен актуальный социальный вопрос, направленный на улучшение социально-экономического положения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала о предлагаемых изменениях в областной закон «Об обеспечении отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение». Законопроект подготовлен министерством в целях изменения механизма организации обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, а именно реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Согласно предлагаемым изменениям указанная категория граждан будет иметь право на получение санаторно-курортного лечения без учета дохода.



«С предложением о снятии ограничений, связанных с уровнем дохода, для этих категорий льготников обратился к Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову председатель Самарской областной ассоциации общественных организаций пенсионеров и инвалидов, пострадавших от незаконных политических репрессий. Было дано соответствующее поручение. Представленный сегодня законопроект направлен на исполнение этого поручения, что, несомненно, расширит круг получателей данной формы социальной господдержки», - отметил Виктор Кудряшов.

Предложенный законопроект получил одобрение членов областного Правительства и будет направлен на рассмотрение депутатского корпуса губернии.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов представил отчет об исполнении бюджета фонда за прошлый год. Он отметил, что ТФОМС осуществлял исполнение бюджета в соответствии с законом Самарской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В связи с корректировкой параметров бюджета фонда в закон дважды вносились изменения - в июле и декабре прошлого года.

Всего доходная часть бюджета фонда исполнена в сумме более 48,1 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета фонда увеличилась более чем на 5 млрд рублей. Основным источником формирования доходов бюджета ТФОМС в прошлом году (также как и в 2020 году) стали безвозмездные поступления, доля которых в общем объёме поступлений составила 99,7%.



Бюджет ТФОМС по расходам за 2021 год исполнен в сумме свыше 48,1 млрд рублей, что составляет 103,8% от объема расходов, утверждённого законом (с учетом внесённых изменений). В расходах бюджета ТФОМС основную долю (86,4%) составили расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.

«Рост доходов фонда более чем на 14% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, безусловно, положительный момент. В то же время хочу обратить внимание на то, что наибольший вклад в увеличение доходов фонда обеспечил региональный бюджет, - подчеркнул председатель областного Правительства. - Мы увеличили объем средств, который выделяется из областного бюджета на финансирование фонда, более чем в десять раз. Свыше 5 млрд рублей было направлено на эти цели. Существует проблема несбалансированности фонда, который, к сожалению, в полном объеме не обеспечивает покрытие уровня заработной платы медицинских работников. Регион эти моменты компенсирует. Конечно, нужно признать, что здесь свое влияние оказал ковид. Региональному фонду есть еще над чем работать, в первую очередь это связано с привлечением федеральных ресурсов».

Кабинет министров рассмотрел и одобрил вопрос, касающийся внесения на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроекта по внесению изменений в областной закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Законопроектом предлагается учесть дополнительные целевые безвозмездные поступления в сумме 1,05 млрд рублей, а также неналоговые доходы в сумме 63,2 млн. рублей.



В результате вносимых изменений бюджет фонда на 2022 год увеличится по доходам на 1,1 млрд рублей, по расходам на 1,29 млрд рублей. Превышение расходов над доходами обеспечено остатками средств, сложившимися на счете ТФОМС по состоянию на 1 января текущего года. Параметры бюджета ТФОМС на плановый период 2023 и 2024 годов остались без изменений.

На заседании Правительства региона также одобрены вопросы о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Камышлинский, Сергиевский, Хворостянский, потребность в которых связана с необходимостью рефинансирования долговых обязательств муниципальных районов перед областным бюджетом.

Фото: департамент информационной политики СО