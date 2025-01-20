Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в Крещенских купаниях с 18 на 19 января на Волге приняли участие 3075 верующих.
В Самаре более 3000 верующих на Крещение окунулись в иордань на Волге
Самарские политики, местные депутаты и волонтеры встретились с федеральным экспертом, медиатехнологом и журналистом ТК «Россия 24» Ильёй Федоровым.
В штабе общественной поддержки «Единой России» депутаты и партийцы разобрали слагаемые успешного личного бренда
В Кошкинском и Кинель-Черкасском районах состоялись заседания клубов «Работа для СВОих».
Служба занятости региона помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни
Для исполнителей введены новые требования по оценке юридического лица по методике ФНС, а также увеличено количество работников – не менее 10 сотрудников.
Технопарк «Жигулевская долина»: новые условия грантовой программы АТР
При этом кандидат-самозанятый не может одновременно являться индивидуальным предпринимателем.
Комитет Госдумы поддержал возможность для самозанятых участвовать в выборах
Полицейские рассказали о различных схемах, которые используют злоумышленники для хищения личных данных и денежных средств граждан.
Полицейские и общественники Тольятти  провели профилактические беседы с местными жителями
Гинзбург рассказал, что яблоки значительно способствуют улучшению самочувствия при гипертонии и атеросклерозе.
Диетолог рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
21 января в регионе без существенных осадков, до -11°С
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражения души»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В штабе общественной поддержки «Единой России» депутаты и партийцы разобрали слагаемые успешного личного бренда

20 января 2025 16:24
131
Самарские политики, местные депутаты и волонтеры встретились с федеральным экспертом, медиатехнологом и журналистом ТК «Россия 24» Ильёй Федоровым.

Самарские политики, местные депутаты и волонтеры встретились с федеральным экспертом, медиатехнологом и журналистом ТК «Россия 24» Ильёй Федоровым.

Политик – тоже человек. Как представить общественности лидера, чтобы он запомнился не только красивыми обещаниями, но и реальными делами – с особенностями продвижения персонального бренда политиков в социальных медиа самарских партийцев, законодателей и специалистов SММ познакомил Илья Федоров — медиатехнолог, журналист, эксперт по развитию социальных медиа.

Спикер рассказал, как пользоваться SMM-инструментами, чтобы создавать узнаваемый и привлекательный образ, как модерировать контент, взаимодействовать с лидерами общественного мнения и подписчиками.

«Казалось бы, мы все так давно живем в интернете, что уже полностью освоились на его площадках, – заметил Илья Федоров, – однако зачастую  политики допускают одни и те же ошибки, рассказывая о себе с социальных сетях, и очень часто эти ошибки становятся фатальными для дальнейшей успешной общественной деятельности».

Участники встречи подробно разобрали удачные кейсы личного бренда в соцсетях, учились  вычислять и предупреждать потенциальные риски персонального брендинга в цифровой среде, узнали, как работать с дезинформацией, фейками и проверять факты.

«Взяли на вооружение немало ценных советов, – рассказали депутаты фракции «Единая Россия» Самарской городской думы. – Главный урок для нас – больше осознанной свободы при общении в социальных сетях с жителями, открытости и максимальной честности. Но и соблюдение баланса между личным пространством и политической деятельностью».

Встреча состоялась в рамках проекта «Медиашкола PRO» в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В областном штабе общественной поддержки «Единой России» активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового проекта «Наставник Z»
17 января 2025, 16:57
Герои нашего времени: молодежь выбирает в наставники участников СВО
В областном штабе общественной поддержки «Единой России» активисты-молодогвардейцы встретились с Героем России Максимом Девятовым в рамках нового... Политика
793
Помощь для курян поступает в региональное отделение «Единой России» из всех районов области.
13 января 2025, 17:59
Активисты регионального отделения «Единой России» отправили в Курскую область новый гуманитарный конвой
Помощь для курян поступает в региональное отделение «Единой России» из всех районов области. Политика
803
Добровольцы оказывали адресную помощь жителям, а также дежурили в больницах, госпиталях и пунктах временного размещения.
10 января 2025, 17:16
В зимние каникулы в новые регионы отправился 80-й отряд волонтёров «Единой России»
Добровольцы оказывали адресную помощь жителям, а также дежурили в больницах, госпиталях и пунктах временного размещения. Политика
992
В центре внимания
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
20 января 2025  13:49
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
134
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
20 января 2025  13:08
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
174
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025  12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
174
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
20 января 2025  12:54
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
266
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
20 января 2025  10:10
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
229
Весь список