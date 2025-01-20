В штабе общественной поддержки «Единой России» депутаты и партийцы разобрали слагаемые успешного личного бренда

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Самарские политики, местные депутаты и волонтеры встретились с федеральным экспертом, медиатехнологом и журналистом ТК «Россия 24» Ильёй Федоровым.

Политик – тоже человек. Как представить общественности лидера, чтобы он запомнился не только красивыми обещаниями, но и реальными делами – с особенностями продвижения персонального бренда политиков в социальных медиа самарских партийцев, законодателей и специалистов SММ познакомил Илья Федоров — медиатехнолог, журналист, эксперт по развитию социальных медиа.

Спикер рассказал, как пользоваться SMM-инструментами, чтобы создавать узнаваемый и привлекательный образ, как модерировать контент, взаимодействовать с лидерами общественного мнения и подписчиками.

«Казалось бы, мы все так давно живем в интернете, что уже полностью освоились на его площадках, – заметил Илья Федоров, – однако зачастую политики допускают одни и те же ошибки, рассказывая о себе с социальных сетях, и очень часто эти ошибки становятся фатальными для дальнейшей успешной общественной деятельности».

Участники встречи подробно разобрали удачные кейсы личного бренда в соцсетях, учились вычислять и предупреждать потенциальные риски персонального брендинга в цифровой среде, узнали, как работать с дезинформацией, фейками и проверять факты.

«Взяли на вооружение немало ценных советов, – рассказали депутаты фракции «Единая Россия» Самарской городской думы. – Главный урок для нас – больше осознанной свободы при общении в социальных сетях с жителями, открытости и максимальной честности. Но и соблюдение баланса между личным пространством и политической деятельностью».

Встреча состоялась в рамках проекта «Медиашкола PRO» в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"