В Самару с рабочим визитом приехала Анна Цивилева

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Замминистра обороны РФ, руководитель фонда "Защитники Отечества" посетила региональный филиал госфонда.

Она также анонсировала открытие военно-социальных центров Минобороны РФ для участников СВО. Это новая структура, которая будет заниматься поддержкой действующих военнослужащих и их семей.



- Во всех военных округах будут филиалы открыты. И обязательно в каждом фонде "Защитники Отечества" будут сидеть сотрудники военно-социального центра, - сказала Анна Цивилева. - Военно-социальный центр будет более широко работать.

Фото: скриншот видео СОВА