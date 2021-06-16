В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев

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В среду, 16 июня, в Самарской области – одном из ведущих в стране регионов по темпам социально-экономического развития – Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в эти часы проводит выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.

Особое внимание будет уделено улучшению экологической ситуации и реализации соответствующего национального проекта в регионах округа.

Перед началом заседания Николай Патрушев и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона, обеспечения законности и правопорядка.