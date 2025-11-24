Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог

24 ноября 2025 22:01
117
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.

Сегодня, 24 ноября, в региональном правительстве прошло оперативное совещание под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Одним из вопросов стало подведение итога работ по ремонту автомобильных дорог на территории Самарской области.

С докладом выступил заместитель председателя Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он доложил, что всего в 2025 году в нормативное состояние было приведено более 500 км дорог. Из них 231,2 км - дороги регионального значения. Работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В том числе в Самаре сделано 31,7 км дорог (31 улица), в Тольятти – 9,8 км (6 улиц). Объем финансирования составил 7,9 млрд рублей, из которых 3 млрд регион привлек из федерального бюджета. В муниципалитетах отремонтировано 273 км дорог местного значения. На это из областного бюджета было выделено 7,4 млрд рублей. Также отремонтировано 18 мостов.

Вячеслав Федорищев поручил подготовить отчет по итогам года в удобном и понятном для жителей региона формате.

«Нам работу необходимо показывать понятно для всех жителей: показывать ее по конкретным объектам, территориям. Чтобы в каждом районе люди могли посмотреть, какая работа проведена в их районе»,- подчеркнул губернатор.

На следующий год планируется реализация двух крупных инфраструктурных проектов: строительство 3 этапа мостового перехода «Фрунзенский» и реконструкция автомобильной дороги «Обход г. Самары».

«У регионального правительства стоит задача к 2029-2030 годам увеличить вдвое бюджет на ремонт дорог относительно 2024 года. Этот расчет был сделан прошлым летом как минимально необходимое, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Мы должны выполнить эту задачу», — сказал глава региона.

На 2026 год запланирован ремонт 11 мостовых сооружений. Ведется разработка проектной документации. Вячеслав Федорищев поставил задачу также обратить внимание на заявки от районов на ремонт небольших мостовых сооружений.

Как отметил губернатор, таких объектов должно ремонтироваться не менее 5 в год, помимо запланированных масштабных работ.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

