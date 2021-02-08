В Самарской области состоялся форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего»  

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В понедельник, 8 февраля, в День российской науки Правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых ученых и исследователей. Именно здесь состоялся форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова студенты, аспиранты и молодые преподаватели под руководством лучших ученых губернии собрались в здании областного Правительства на своеобразный «мозговой штурм». Весь день ребята работали в залах и кабинетах областной администрации по пяти направлениям: «двигательные и топливные системы нового поколения», «интеллектуальные транспортные системы», «аэрокосмические технологии и системы», «сектора новых инженерных компетенций в медицине и искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования», «производства и эксплуатации новых изделий: «умное агро». Направления форума выбраны неслучайно: они -ключевые для научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Об итогах работы круглых столов ученые рассказали Дмитрию Азарову уже во второй половине дня на расширенной итоговой встрече. Большая часть предложений участников форума касалась формирования экосистемы для популяризации науки, привлечения к научному поиску школьников и студентов. Так, представитель направления «двигательные и топливные системы нового поколения» Виктория Кокарева считает, что к работе НОЦ необходимо привлекать школьников и студентов. Для этого она предложила организовать научную конференцию имени легендарного авиаконструктора Николая Кузнецова. «Мы хотим собрать не только участников НОЦ, но и представителей предприятий, школьников, чтобы они узнали, поняли как создаются двигатели, какие бывают проблемы, тенденции в двигателестроении», - пояснила девушка. Также она предложила стимулировать школьников и студентов, которые видят себя в науке, при помощи проведения различных чемпионатов и соревнований на решение индустриальных кейсов.

«Возможно, необходимо создать техношопы, где ребята после учебы могли бы заниматься воплощением своих идей. Работа в техношопах должна носить междисциплинарный характер, объединять школьников, студентов и преподавателей»,- добавила Виктория Кокарева.

Дмитрий Азаров отметил, что работа по привлечению школьников и студентов в научную деятельность, формированию экосистемы поддержки талантов крайне значима. Однако важно, чтобы предложения носили прикладной характер. «От вас, коллеги, я хотел бы получить конкретные предложения, как выстроить эту работу. Обсудить не только фрагментарные истории - конференции, чемпионаты, соревнования, но и выработать систему. Поэтому прошу ваше предложение доработать, оформить его, чтобы мы поняли, чем можем помочь со стороны Правительства»,- обратился Губернатор к участникам круглого стола.

Представители секции по направлению «аэрокосмические технологии и системы» также сделали упор на разработку инициатив по популяризации науки и поддержке молодых ученых. Они предложили создать молодежный комитет при НОЦ «Инженерия будущего», а также проводить конкурс грантовой поддержки студентов на базе научно-образовательного центра. За основу предложено взять модель федерального конкурса «Аспирант».

«Студенты очень часто выдвигают новые идеи, но для их реализации зачастую трудно привлечь средства грантов РНФ или РФФИ, которые рассматривают серьезные научные проекты, поэтому хотелось бы в рамках НОЦ организовать конкурс грантовой поддержки для реализации молодежных студенческих проектов. Желательно, чтобы эти проекты били междисциплинарными, то есть авторами проекта были бы не студенты одного вуза, а представители различных организаций», - конкретизировал участник направления Ярослав Ерисов.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу и предложил направить проект конкурса, а также проект молодежного комитета при НОЦ, который бы содержал детали по его структуре и направлениям деятельности.

О необходимости поддерживать молодых ученых, причем уже со школьной скамьи, высказался участник направления «умное агро» Матвей Орлов. «Нам надо вместе разрушать стереотип о том, что наука - это скучно. Я хочу предложить создать в НОЦ детскую секцию. Ведь когда большинство людей начинают заниматься наукой? В 10-11 классе или в университете. Надо вовлекать детей с раннего возраста», - отметил молодой ученый.

Дмитрий Азаров поддержал идею Матвея Орлова, отметив, что в регионе сейчас для этого многое делается: в детских садах открываются лаборатории по химии, робототехнике для малышей, в школах создаются кванториумы и мини-технопарки. На более высоком уровне популяризацией науки среди школьников занимается центр для одаренных детей «Вега», который при поддержке Главы региона сейчас создает свою площадку на базе НОЦ «Инженерия будущего».

«Мне очень важно то, что вы сейчас сказали. Этим безусловно нужно заниматься, - заметил Дмитрий Азаров. - Предлагаю отдельно нам встретиться, чтобы вы показали весь спектр ваших предложений, проектов».

Среди участников круглого стола были и члены студенческого конструкторского бюро Самарского университета «RocketLAV».Они рассказали, что занимаются опытно-конструкторской деятельностью - разрабатывают чертежи, модели летательных аппаратов, а затем проводят их экспериментальные пуски.

Ближайший пуск созданной ими ракеты пройдет в конце марта на полигоне под Чапаевском, посмотреть за ходом эксперимента ребята пригласили Дмитрия Азарова. Глава региона приглашение принял. «Очень интересно. Попрошу, когда в следующий раз в университете буду, показать ваше бюро», - ответил Глава региона.

Участники круглого стола «сектора новых инженерных компетенций в медицине и искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования» сделали упор на объединение усилий клинических медицинских и технических специалистов.

«Мы пришли к выводу, что необходимо создать совместную лабораторию студентов СамГМУ и Самарского научно-исследовательского университета для проработки и реализации наших совместных проектов», - обратились молодые ученые к Дмитрию Азарову.

Глава региона подчеркнул важность межвузовского взаимодействия и отметил, что в регионе оно активно развивается. В этой связи предложил молодым ученым продумать целесообразность создания отдельной лаборатории, рассмотреть возможность ее формирования на базе одной из действующих. «Коллаборация университетов, как минимум входящих в НОЦ, сегодня уже работает. Давайте попробуем описать, что за лаборатория должна быть, посмотрим, чего не хватает в существующих студенческих лабораториях, которые на принципах межвузовского обмена уже действуют, а затем примем решение».

Представители круглого стола по направлению «интеллектуальные транспортные системы» рассказали Главе региона, что на их секции большое внимание было уделено развитию транспортной системы крупнейшей в стране нестоличной, Самарско-тольяттинской агломерации. Они предложили дополнить наработки Правительства Самарской области проектами по формированию условий для развития электротранспорта.

«Деятельность химических предприятий и наличие большого количества автомобильного транспорта влияют на экологию в нашем городе. Снизить экологический вред поможет создание «зеленых зон», где будет разрешен проезд только электро, либо гибридного транспорта», - отметил студент Тольяттинского государственного университета Леонид Харин.

Глава региона отметил, что вопросам экологии региональная команда уделяет повышенное внимание. На это направлена деятельность совета по экологической безопасности при Губернаторе, а также коллегии природоохранных органов региона, которая по инициативе Дмитрия Азаров возобновила деятельность в прошлом году.

«Я согласен с вами, что в целом по региону главная угроза экологии - транспорт, он остается главным источником загрязнения атмосферного воздуха. Я вам признателен за предложения по изменению данной ситуации, но учтите, что необходимо оценить не только экологические, но и социально-экономические последствия этой идеи. По всей видимости, чтобы реализовать вашу идею, необходимо развивать общественные перевозки электрическим транспортом. Давайте в комплексе этот вопрос рассмотрим, с удовольствием в дальнейшем эту тему с вами еще раз обсужу», - подытожил обсуждение вопроса Дмитрий Азаров.

Молодые ученые, работавшие сегодня на круглом столе «производства и эксплуатации новых изделий: «умное агро» вышли с идеями создать базу мониторинга сельскохозяйственных угодий, на которых может проводится апробация технологий с использованием искусственного интеллекта, открыть лабораторию микробиотехнологий, которая будет заниматься созданием «цифровых двойников» биоорганизмов.

Данные инициативы, как и все, прозвучавшие на встрече, Дмитрий Азаров попросил оформить и направить в адрес Правительства региона для дальнейшей проработки профильными министерствами. Он поблагодарил ребят за работу в рамках форума и пригласил к дальнейшему сотрудничеству, передает пресс-служба облправительства.