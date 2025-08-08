Я нашел ошибку
Главные новости:
Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 10 метров и доставил до береговой линии.
8 августа в Ставропольском районе напротив базы отдыха «Сосенки» в Волге утонул мужчина 
Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО
Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли – в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд. 
В Самаре прошло мероприятие, посвящённое Дню строителя: чествовали строителей и ветеранов отрасли
В завершение визита состоялся приём осуждённых, на котором они получили разъяснения по актуальным правовым вопросам с учётом действующего законодательства.
Исправительную колонию №28 посетили зам. прокурора региона Евгений Петренко и УПЧ СО Елена Лапушкина
Она объединит 30 культурно-досуговых мероприятий, которые будут проходить во дворах и на общественных пространствах.
В Самаре стартует общественная акция «Самарская область – наш дом»
Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц. 
Наш регион вошел в число лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии

8 августа 2025 19:17
139
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.

В пятницу, 8 августа, в Самарской области работает Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым и председателем ПАО «Банк ПСБ» Петром Фрадковым в Тольятти он осмотрел площадку ПАО «КуйбышевАзот» - одного из крупнейших предприятий химической отрасли региона. Завод занимает лидирующие позиции в РФ по производству минеральных удобрений. Министр ознакомился с производствами по выпуску аммиака, технических нитей и кордной ткани. С руководством предприятия обсудили планы по реализации ключевых инвестиционных проектов. 

Также в Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоялось совместное заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. В мероприятии приняли участие глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков, представители федеральных министерств, регионов, промышленных предприятий страны, институтов развития.

Темой заседания стало развитие отрасли в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», промышленный потенциал новых регионов России. Цель — выработать конструктивные решения в сфере химической промышленности, направленные на реализацию нацпроекта и достижение стратегической цели, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным, - технологического лидерства. 

«C точки зрения технологической независимости отрасли на новых создаваемых мощностях необходимо максимально использовать отечественное оборудование. Для этого на федеральном уровне предусмотрены соответствующие преференции. А в дальнейшем уровень локализации учитывать при госзакупках, закупках компаний с госучастием», - отметил Антон Алиханов.

Нацпроект станет также и драйвером развития машиностроения, металлургии и других смежных отраслей. Его реализация позволит создать новые рабочие места и обеспечить технологическое лидерство отрасли.
В ходе реализации программы государственной поддержки в этом году гранты получили несколько ключевых научных организаций, на базе которых будут сформированы центры инжиниринга — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН. Эти центры сосредоточатся на разработке новых технологий в области гомогенного и гетерогенного катализа, что станет значимым стимулом для развития химической отрасли.
«Хотел бы также обратить внимание на необходимость всестороннего содействия в решении задач нацпроекта на региональном уровне. В качестве системного подхода стоит упомянуть Самарскую область. Основные направления нашей работы закреплены в разработанном с руководством области Плане мероприятий на трехлетний период», - подчеркнул Антон Алиханов.

Региональная составляющая играет не менее важную роль в реализации нацпроекта: помимо основных центров химического производства, отмечен потенциал новых территорий Российской Федерации, которые станут базой для размещения производственных мощностей и реализации новых инвестиционных проектов. С целью поддержки реализации этой задачи введен в эксплуатацию инструмент АНО «ИНТИ» по поиску и подбору потенциальных инвестиционных площадок - инвестплощадки.рф.

«Новые материалы и химия» не просто отраслевой проект, а одна из опор технологического будущего России, база для десятков отраслей, от автопрома до беспилотников, от энергетики до фармацевтической промышленности. Это проект, способный изменить структуру экспорта и внутреннего спроса, создать новую индустриальную основу. Именно в регионах строятся новые предприятия, запускаются продуктовые линейки, внедряются технологии, локализуются производственные цепочки, создается инфраструктура. Учитывая крайне важную системную задачу по восстановлению промышленности на новых территориях, в рамках работы Комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность», которую я возглавляю, мы запускаем цикл тематических заседаний. Их цель — выработка конкретных решений по интеграции новых регионов в единое экономическое пространство страны с учетом их уникальной ситуации, потенциала и вызовов», - сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Комментируя повестку заседания, помощник Президента, Секретарь Государственного Совета РФ Алексей Дюмин отметил, что обе ее темы имеют стратегическое значение для промышленной политики страны и находятся в фокусе внимания Президента РФ.

«В рамках национального проекта на базе вузов и НИИ уже создаются и оснащаются площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий, формируются центры опережающей подготовки кадров и центры инженерных разработок. Однако, чтобы принимаемые меры дали устойчивый эффект, важно выстроить надежную защиту внутреннего рынка от импорта.  В условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей крайне важна синхронизированная работа органов власти. Это использование всех имеющихся и поиск новых возможностей для защиты отечественного производителя на площадке ЕАЭС. В том числе – таможенно-тарифные меры, меры по техническому регулированию отрасли. Регионы уже включились в реализацию нацпроекта, но с учетом масштаба задач необходимо расширять круг вовлеченных предприятий, активнее взаимодействовать с инвесторами и федеральными структурами», – подчеркнул Секретарь Госсовета РФ.

По вопросу развития промышленности в новых регионах страны Алексей Дюмин напомнил о том, что Президент обозначил необходимость в полной мере реализовать потенциал этих исторических территорий, обеспечить перезапуск их экономики, укрепить финансовую базу и повысить самодостаточность.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Весь список