В Самарской области к маю разработают проект развития портов в рамках ГЧП

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В пятницу, 21 февраля, во второй половине дня губернатор Вячеслав Федорищев работал в Тольятти. Глава региона осмотрел промышленные площадки ПАО «Порт Тольятти», встретился с руководством Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, а также принял участие в заседании Городского совета директоров предприятий при администрации г.о. Тольятти.

ПАО «Порт Тольятти» является дочерней компанией ПАО «КуйбышевАзот». Этот портовый комплекс - важное звено региональной логистической цепочки. Вячеслав Федорищев осмотрел его территорию - причалы, перегрузочную технику, универсальные складские комплексы. О работе предприятия рассказали генеральный директор ПАО «Порт Тольятти» Павел Королев и генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. Порт Тольятти на сегодняшний день обеспечивает потребности в перевозках пассажиров и грузов, минеральных удобрений, а также в погрузочно-разгрузочных работах. Семь причалов порта одновременно могут принимать до семи судов всех классов, в том числе суда «река - море». Наличие большого количества разнообразной перегрузочной портовой техники грузоподъемностью от 2 до 100 тонн дает возможность порту производить перегрузку всех видов груза на все типы транспорта – речной, железнодорожный, автомобильный. Имея удобное географическое расположение, соединяющее транспортные коридоры «Север – Юг» (водное сообщение) и «Запад – Восток» (железнодорожное сообщение), порт является крупным перевалочным транспортным узлом.

Вместе с руководителями предприятий и профильных областных министерств губернатор обсудил актуальные вопросы работы речного порта и отрасли в целом.

Как отметил Вячеслав Федорищев, в развитии промышленности региона экспорт играет решающую роль, поэтому существующую в регионе портовую инфраструктуру, представленную портами в Самаре, Сызрани и Тольятти, необходимо наращивать.

«У наших сельхозпроизводителей, предприятий химической, нефтегазовой промышленности были бы возможности для большего экспорта, - добавил он. - По сути, сейчас, чтобы правильно спроектировать и получить федеральную поддержку, у нас все есть».

Стороны детально обсудили подготовку проекта в рамках государственно-частного партнерства по развитию портов Самарской области.

Губернатор подчеркнул: на федеральном уровне готовы поддержать проект:

«Это очень большой комплекс мер поддержки - не только регулирование, но и финансовая поддержка, которую нам могут оказать, если мы подготовим правильные инфраструктурные решения. И нефинансовая, которая позволит нам в большей степени взаимодействовать с другими странами».

Проект разработают в течение двух месяцев, и в мае регион должен представить его на рассмотрение в Правительство России.

В Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского Вячеслав Федорищев встретился с руководством, пообщался со студентами. Во время экскурсии по учреждению глава региона озвучил решение о том, что область поможет благоустроить площадь рядом с академией. Работы будут проведены до 1 сентября текущего года.

Также на базе академии состоялось первое в этом году заседание Городского совета директоров предприятий при администрации г.о. Тольятти, которое провел президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. Губернатор принял участие в обсуждении вопросов повестки. В ходе заседания были представлены доклады об итогах деятельности Совета за 2024 год, обозначены приоритеты на текущий период. Также первый заместитель главы г.о. Тольятти Илья Сухих доложил о предварительных итогах социально-экономического развития города за 2024 год и основных направлениях взаимодействия на 2025 год.





Фото: пресс-служба Правительства СО

