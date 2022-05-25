В Самарской области депутаты изменили сроки работы губернатора

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24 мая состоялось внеочередное заседание Губернской Думы, на котором был принят целый ряд поправок в основной закон региона - Устав Самарской области.

Принят и ряд корректировок, чтобы привести региональное законодательство в соответствие федеральному. В частности, увеличилось с двух до трех число наблюдателей, которые могут быть назначены участниками избирательного процесса. Закреплена и возможность дистанционного электронного голосования на выборах.

«Сегодня Самарская Губернская Дума рассмотрела очень важные с точки зрения исполнения требований Конституции Российской Федерации и федерального законодательства вопросы. Речь идет о приведении законов нашей области к единым параметрам публичной власти в нашей стране. Изменения коснулись и Устава Самарской области – нашего основного закона. Они направлены на уточнение компетенций органов законодательной и исполнительной власти, полномочий и ответственности лиц, замещающих государственные должности. Всё это делается с целью выстраивания взаимодействия всех органов, входящих в систему публичной власти на территории области, для развития региона, и в целях реализации и защиты прав и интересов граждан», - подчеркнул председатель областного парламента Геннадий Котельников.

Одна из основных поправок, принятых 24 мая в основной закон региона - Устав Самарской области - снятие запрета на замещение должности Губернатора области более двух сроков подряд.

Решение принято с учетом федерального регулирования. Еще одна новелла: отныне глава региона вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципалитета за ненадлежащее исполнение обязанностей. Систематические нарушения показателей эффективности могут дать губернатору повод инициировать отставку чиновника.

А ранее в ходе заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона были озвучены сроки снижения цен на продовольственные товары в Самарской области.

Также областные власти готовятся к наступлению крайне жаркого лета. В этой связи глава регионального кабмина поручил минлесхозу провести аудит всех противопожарных ресурсов, пишет ГТРК Самара.