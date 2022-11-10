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В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты

10 ноября 2022 21:51
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Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора.

В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты. На счета военнослужащих, которые находятся в гарнизоне посёлка Рощинский, перечислили не меньше 195 тысяч рублей.

Сегодня настроение бойцов военной части Рощинского гарнизона приподнятое. Выплаты, которые пообещал Президент России Владимир Путин, пришли каждому военнослужащему, сообщает sovainfo.ru.

Как рассказал мобилизованный депутат Дмитрий Холин, который служит в качестве заместителя командира батальона в мотострелковой бригаде, бойцы начали получать деньги на банковские карты с раннего утра.

"Большинство получили больше 200 тысяч рублей. Сумма денежного довольствия складывается из социальной выплаты в 158 тысяч рублей, а все, что сверх этого - суммы в зависимости от звания и должности, выслуги лет и надбавок, в том числе за качество несения военной службы", - отметил Дмитрий Холин.

По его словам, выплаты пришли своевременно, что является отличным подтверждением того, что все обязательства, данные руководством страны, выполняются.

"В нашем батальоне много мужчин, которые привыкли к тому, что они обеспечивают свои семьи на достойном уровне. Когда их близкие смогли получить эту помощь, настроение у всех повысилось. Каждый мог оформить две банковские карты на перечисление денежного довольствия – одну для себя, вторую – для семьи. Мы контролируем, чтобы все ребята получили положенные им деньги", - добавил замкомбата.

Холин добавил, что условия военной службы в гарнизоне достойные. Здесь есть представители многих регионов ПФО, в том числе Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей.

Среди мобилизованных много тех, кто срочную службу проходил недавно и еще не успел забыть военные навыки. Так, Сергей из Самары служил в армии в 2018-2019 годах в артиллерии. На "гражданке" получал 50 тысяч рублей в месяц. Переживал, что оставил работу. Но после получения выплаты тревога за семью прошла.

"Считаю, что служить Родине - это долг каждого мужчины. Идешь защищать свою страну. Навыки артиллериста я сохранил, поэтому здесь чувствую себя уверенно. Полученные деньги отправлю родителям", - поделился Сергей.

Анатолий из Ульяновска служил срочную службу в 2015 и 2016 годах. В армии он, автослесарь по специальности, вспомнил навыки стрелка.

"Я еще за полгода начал готовиться к мобилизации. Спокойно отнесся к получению повестки и сразу отправился в военкомат. Здесь мы проходим стрелковую, тактическую и медицинскую подготовку. Свою работу я оставил, поэтому очень важно было получить выплаты, чтобы помочь своей семье. Деньги я отправил своей маме, с которой постоянно созваниваюсь".

Отметим, что поддержка мобилизованных в Самарской области находится на контроле областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Глава региона неоднократно подчеркивал важность помощи семьям бойцов СВО.

Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора. В Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова были введены и социальные паспорта семей военнослужащих.

На этой неделе также Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате мобилизованным предпринимателям, а снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект - помещение или земельный участок.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

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