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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов

17 сентября 2024 13:00
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в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов

Губернатор Вячеслав Федорищев представил на согласование кандидатуру Михаила Смирнова на должность первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области во время заседания Губдумы. Депутаты согласовали назначение.

— Сегодня я представлю вам трех кандидатов на позицию вице-губернатора, — объявил во время заседания Вячеслав Федорищев.

Двумя другими кандидатами в вице-губернаторы стали Антон Емельяненко и Александр Фетисов. Обоих дума утвердила без промедлений. Теперь Антон Емельяненко возглавит экономический блок, а Александр Фетисов будет руководить департаментом внутренней политики.

Темпы политических перестановок в Самарской области нарастают с каждым днем. Буквально накануне о своей отставке объявил мэр Тольятти. Николай Ренц возглавил Автоград в 2021 году. О его увольнении стало известно в понедельник, 16 сентября, во время оперативного совещания в областном правительстве, пишет 63.ру. 

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