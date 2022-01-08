В Самаре сократили штат департамента противодействия коррупции

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В пятницу, 7 января стало известно о сокращениях чиновников администрации Самары. Речь идет о департаменте по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в указанном ведомстве в целях оптимизации структуры провели сокращение штата. Отдел контроля был преобразован в управление противодействия коррупции. Отмечается, что функции надзора за работой подведомственных предприятий и учреждений были сохранены в этом управлении.

"Процедура сокращения проведена в соответствии с трудовым законодательством с предоставлением работникам соответствующих гарантий и компенсаций. Сокращаемым работникам с учётом имеющейся квалификации были предложены вакантные должности, в том числе в том же Департаменте", - уточнили в мэрии.

Вместе с тем, в сообщении не указывается количество сокращенных чиновников, сообщает ГТРК Самара.