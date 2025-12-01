Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.
Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года - лошади.
В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области

201
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).

В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).

Напомним, Единый институт развития Самарской области был создан в 2024 году на базе АО «Корпорация развития Самарской области». Его ключевая цель — стать центральным координатором деятельности региональных институтов развития бизнеса, оказывая поддержку в режиме «одного окна» как стартапам и микропредприятиям, так и крупным компаниям-инвесторам.

Институт призван обеспечивать сопровождение инвестиционных проектов, подбор и доведение комплекса мер поддержки, доступных на региональном и федеральном уровнях, адресно до каждого проекта.

«Все направлено на то, чтобы повышать инвестустойчивость нашего региона», - подчеркнул губернатор.

О результатах работы ЕИР и планах на 2026 год доложил генеральный директор АО «Корпорация развития Самарской области» Иван Манаев. Так за время работы института подготовлена нормативная база для деятельности, проведен аудит деятельности 11 участников ЕИР, который позволил установить дублирование полномочий и функций между некоторыми институтами развития, а также выявить лучшие практики для дальнейшего тиражирования на все институты. Кроме того, создан медиацентр ЕИР Самарской области. На базе специализированной системы собраны сведения об инвестиционных проектах, которые реализуются в Самарской области и которые сопровождают организации, входящие в Единый институт развития региона.

«В настоящее время в CRM-системе содержатся сведения обо всех параметрах, возможных проблемах и текущем этапе реализации по проектам, сопровождаемым Агентством по привлечению инвестиций, а также локализованным на территории особой экономической зоны «Тольятти» и на площадках индустриальных и логистических парков региона», - уточнил Иван Манаев.

Вячеслав Федорищев поставил задачу через 2 недели представить отчет о конкретных реализованных проектах. «Помимо большой проделанной организационной работы, жителям должна быть видна «полезность» Единого института развития региона», - сказал губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
01 декабря 2025, 21:44
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом. Происшествия
151
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
01 декабря 2025, 21:01
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре,... Общество
165
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
01 декабря 2025, 20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют.  Политика
204
В центре внимания
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
1 декабря 2025  20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
217
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
1 декабря 2025  19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
231
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
278
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
533
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1890
Весь список