В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области

В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).

Напомним, Единый институт развития Самарской области был создан в 2024 году на базе АО «Корпорация развития Самарской области». Его ключевая цель — стать центральным координатором деятельности региональных институтов развития бизнеса, оказывая поддержку в режиме «одного окна» как стартапам и микропредприятиям, так и крупным компаниям-инвесторам.

Институт призван обеспечивать сопровождение инвестиционных проектов, подбор и доведение комплекса мер поддержки, доступных на региональном и федеральном уровнях, адресно до каждого проекта.

«Все направлено на то, чтобы повышать инвестустойчивость нашего региона», - подчеркнул губернатор.

О результатах работы ЕИР и планах на 2026 год доложил генеральный директор АО «Корпорация развития Самарской области» Иван Манаев. Так за время работы института подготовлена нормативная база для деятельности, проведен аудит деятельности 11 участников ЕИР, который позволил установить дублирование полномочий и функций между некоторыми институтами развития, а также выявить лучшие практики для дальнейшего тиражирования на все институты. Кроме того, создан медиацентр ЕИР Самарской области. На базе специализированной системы собраны сведения об инвестиционных проектах, которые реализуются в Самарской области и которые сопровождают организации, входящие в Единый институт развития региона.

«В настоящее время в CRM-системе содержатся сведения обо всех параметрах, возможных проблемах и текущем этапе реализации по проектам, сопровождаемым Агентством по привлечению инвестиций, а также локализованным на территории особой экономической зоны «Тольятти» и на площадках индустриальных и логистических парков региона», - уточнил Иван Манаев.

Вячеслав Федорищев поставил задачу через 2 недели представить отчет о конкретных реализованных проектах. «Помимо большой проделанной организационной работы, жителям должна быть видна «полезность» Единого института развития региона», - сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области