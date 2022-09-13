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В Самаре наградили лауреатов всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами

13 сентября 2022 12:26
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В Самаре наградили лауреатов всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами
В Самарском региональном отделении «Единой России» победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор» отметили памятными подарками.

На участие в конкурсе поступило более 5 тысяч заявок из 82 регионов страны. Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тысяч респондентов

Конкурс проводился по 6 номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор». Об этом сообщила на награждении победителей регионального и федерального этапов конкурса координатор регионального партийного проекта «Единой России» «Мой дом», главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова.

Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Чапаевск, Жигулевск, Волжский район, село Кинель-Черкассы – география участников и лауреатов конкурса не очень обширна. Большинство участников – из Самары и Тольятти.

«Мы хотели, чтобы нас отметили. Вы проводите большую работу по благоустройству своих домов, поддержанию их в хорошем состоянии, и на вас ложится очень большая ответственность. И от меня лично, как от партийца, так и от жилищного инспектора огромные слова благодарности вам за проделанную работу», - поблагодарила Виктория Каткова участников конкурса.

«Мы вашу работу видим и ценим. Вам кажется, что это все ваша рутинная работа, но далеко не все собственники такие активные как вы, и далеко не все достигают таких результатов. Этот конкурс про то, как мы с вами живем, как мы с вами общаемся, каких результатов достигаем», - подчеркнула она.

Председатель общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и член общественного совета регионального партпроекта «Мой дом», руководитель центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских поздравил лауреатов конкурса с победой, подчеркнул, что работа на общественных началах, работа с людьми – это самое сложное, что есть в управлении многоквартирным домом.

«Этот конкурс поможет нам собрать лучшие моменты, их масштабировать, внедрить новые идеи. К сожалению, советы МКД у нас работают не везде. Это наша задача вместе с органами местного самоуправления, вместе с партпроектом «Мой дом» - помогать и обучать. Мы этим занимаемся», - отметил Виктор Часовских.

Из рук главного жилищного инспектора Самарской области Виктории Катковой подарки от регионального отделения «Единой России» и благодарственные письма получили 18 конкурсантов регионального этапа конкурса «Лучший дом. Лучший двор», представивших интересные практики совершенствования процесса управления многоквартирными домами, но не оказавшиеся в числе лидеров федерального этапа.

Особая благодарность – победителю федерального этапа конкурса  в номинации «Лучшая практика проведения капремонта»: ТСЖ «Жизнь» дома № 17 по улице Карла Маркса в Самаре. Много сил и энергии этому посвятил председатель ТСЖ "ЖИЗНЬ" и член совета дома Александр Денисов.

Он уверен, что неравнодушное отношение к делу, комплексный подход ко всем вопросам и обучение в рамках проекта «Мой дом» позволили добиться значительных результатов по всем направлениям деятельности ТСЖ.

Лауреаты конкурса решили создать свой чат для обмена лучшими практиками и обсуждения идей по управлению МКД. Чат будет называться «Победители». Его будет модерировать руководитель ГЖИ, координатор регионального партийного проекта «Мой Дом» Виктория Каткова.

Теги: Единая Россия

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