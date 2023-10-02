В Самаре на ЖД-вокзале открыли комфортный зал ожидания для людей с ОВЗ

Любая поездка - особенно на дальние расстояния для человека с ОВЗ должна быть комфортной и безопасной. Теперь на самарском железнодорожном вокзале в Центре содействия мобильности появился зал ожидания повышенной комфортности. Это стало возможным в рамках совместных мероприятий ОАО «РЖД» и партийного проекта «Единая страна - доступная среда». Сейчас в стране открыты уже 4 таких зала в Челябинске, Ростове-на-дону, Краснодаре и на Павелецком вокзале в Москве. Пятый вокзал открыли в Самаре.

Проверить, как реализован проект, соответствует ли он ожиданиям высокой степени комфорта для путешествующих людей с особенностями здоровья, пригласили общественных контролёров - представителей целевой группы.

Здесь созданы условия для комфортного пребывания пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, считают активисты партпроекта.

«Специальное оборудование позволяет пассажирам с нарушением слуха получить всю необходимую информацию. Для пассажиров со слабым зрением установлены информационные мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля», - отметили они.

Представители ОАО «РЖД» рассказали, что Центр содействия круглосуточно предоставляет маломобильным пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения информацию об услугах на железнодорожном транспорте, оформляет заявки на организацию бесплатного сопровождения и обслуживания на вокзале, а при необходимости пассажиров обеспечивают вспомогательными техническими средствами для передвижения, помогают доставить ручную кладь и сесть в поезд.

Кстати, за 8 месяцев 2023 года на железнодорожных вокзалах Куйбышевской магистрали услугами помощи и сопровождения воспользовались 9,3 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в Самарской области – 3,5 тыс., в Республике Башкортостан – 2,5 тыс. человек.

Напомним, что Самарский железнодорожный вокзал подключён к центру содействия мобильности ОАО "РЖД" для людей с ОВЗ ещё с момента проведения XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.