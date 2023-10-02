В Самаре на ЖД-вокзале открыли комфортный зал ожидания для людей с ОВЗ

Я нашел ошибку
Главные новости:
П.роизводители Самарской области размещают запросы на продукцию МСП.
На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос в продукции малых и средних предприятий
Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 125 км (близ железнодорожной станции Шигоны).
На перегоне Шигоны - Губино будет временно закрыт железнодорожный переезд
Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны.
В Самаре прошло обучение рекрутеров ко Всемирному фестивалю молодёжи – 2024
Анонс культурных событий недели.
Как жителям губернии полезно и интересно провести время на этой неделе
Вода в доме оказалась нужнее колонок на улицах.
«Вода с улицы - в дом»: больше 3,5 тысяч самарцев получили воду в доме на персональных условиях
Мероприятие организовано по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия».
В Тольятти полицейские и общественники поучаствовали в акции «Лес Победы»
МЧС СО напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
С 3 по 9 октября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс
В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года
В Самаре представили Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.41
0.41
EUR 103.16
1.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре на ЖД-вокзале открыли комфортный зал ожидания для людей с ОВЗ

2 октября 2023 09:57
193
В Самаре на ЖД-вокзале открыли комфортный зал ожидания для людей с ОВЗ
Это пятый вокзал в стране, он открыт в рамках совместных мероприятий ОАО «РЖД» и проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия».
 

Любая поездка - особенно на дальние расстояния для человека с ОВЗ должна быть комфортной и безопасной. Теперь на самарском железнодорожном вокзале в Центре содействия мобильности появился зал ожидания повышенной комфортности. Это стало возможным в рамках совместных мероприятий ОАО «РЖД» и партийного проекта «Единая страна - доступная среда». Сейчас в стране открыты  уже 4 таких зала в Челябинске, Ростове-на-дону, Краснодаре и на Павелецком вокзале в Москве. Пятый вокзал открыли в Самаре.

Проверить, как реализован проект, соответствует ли он ожиданиям высокой степени комфорта для путешествующих людей с особенностями здоровья, пригласили общественных контролёров - представителей целевой группы.

Здесь созданы условия для комфортного пребывания пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, считают активисты партпроекта.

«Специальное оборудование позволяет пассажирам с нарушением слуха получить всю необходимую информацию. Для пассажиров со слабым зрением установлены информационные мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля», - отметили они.

Представители ОАО «РЖД» рассказали, что Центр содействия круглосуточно предоставляет маломобильным пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения информацию об услугах на железнодорожном транспорте, оформляет заявки на организацию бесплатного сопровождения и обслуживания на вокзале, а при необходимости пассажиров обеспечивают вспомогательными техническими средствами для передвижения, помогают доставить ручную кладь и сесть в поезд.

Кстати, за 8 месяцев 2023 года на железнодорожных вокзалах Куйбышевской магистрали услугами помощи и сопровождения воспользовались 9,3 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в Самарской области – 3,5 тыс., в Республике Башкортостан – 2,5 тыс. человек.

Напомним, что Самарский железнодорожный вокзал подключён к центру содействия мобильности ОАО "РЖД" для людей с ОВЗ ещё с момента проведения XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 сентября Россия впервые отметит новую историческую дату
29 сентября 2023, 13:33
30 сентября Россия впервые отметит новую историческую дату
Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. Политика
483
Продолжается ремонт Центральной детской библиотеки и Музея истории Новокуйбышевска
28 сентября 2023, 13:01
Продолжается ремонт Центральной детской библиотеки и Музея истории Новокуйбышевска
Координатор партпроекта «Культура малой родины» в Самарской области, председатель Думы г.о. Самары Алексей Дегтев проконтролировал ход ремонта... Политика
518
В летнем его этапе приняли участие более 110 тысяч человек по всей стране.
26 сентября 2023, 14:33
«Единая Россия»: спортивный марафон «Сила России» - теперь и зимой
В летнем его этапе приняли участие более 110 тысяч человек по всей стране. Политика
668
В центре внимания
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
127
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
165
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
241
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилого человека
1 октября 2023  12:18
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилых людей
506
Сергей Кравцов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти осмотрел Поволжскую академию.
30 сентября 2023  20:06
Сергей Кравцов предложил провести всероссийскую педагогическую конференцию в Самарской области в 2024 году
1080
Весь список