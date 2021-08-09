В Самаре на избирательных участках будут дежурить 1700 полицейских

156

Стало известно, какие меры безопасности будут действовать на предстоящих выборах. Об этом сообщили представители мэрии Самары.

— 19 сентября, в единый день голосования, правопорядок на участках будут обеспечивать около 1700 полицейских, сотрудников Росгвардии, представителей ЧОП и добровольной народной дружины. Также в помещениях установят металлодетекторы, — пояснили в администрации областной столицы.

Выборы всех уровней в этом году должны состояться в единый день голосования. Он назначен на 19 сентября 2021 года. Также можно будет проголосовать заранее — 17 и 18 сентября. Одновременно с выборами депутатов Госдумы будут выбирать глав в 9 регионах и 39 региональных парламентах, в том числе и в губдуму Самарской области, пишет 63.ru.