В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ

9 сентября 2025 14:31
204
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 

В понедельник, 8 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с делегацией дипломатических миссий иностранных государств в Российской Федерации. В регионе с трехдневным визитом находятся Чрезвычайные и Полномочные послы и высокие представители Доминиканской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Султаната Оман, Республики Руанда, ФедеративнйРеспублики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Индия.  Визит организован во взаимодействии с МИД России. Губернатор выразил признательность за помощь в организации и протокольном сопровождении визита.

Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 

В Год 80-летия Великой Отечественной войны акцент был сделан на истории города Куйбышева в статусе запасной столицы в те годы.

Деловая программа следующих дней предусматривала встречи с деловым сообществом, посещение Самарского университета им. Королева, Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине», крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Состоялась рабочая встреча губернатора с представителями дипмиссий, в ходе которой он представил гостям социально-экономический потенциал региона. 

 «Лидеры наших стран уделяют особое внимание развитию всестороннего сотрудничества. Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал роль наших ключевых партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, из стран ШОС и БРИКС в выстраивании конструктивного международного взаимодействия», - отметил глава региона.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Самарская область активно участвует в международной и внешнеэкономической повестке, способствуя укреплению дружественных отношений и расширению горизонтов экономического взаимодействия на межрегиональном уровне.

«Мы настроены на дальнейшее расширение межрегионального взаимодействия со всеми дружественными нам странами как в экономической, так и в гуманитарной, и культурной сферах. И активно приветствуем сотрудничество в сферах, способствующих обогащению наших культур новыми традициями и обмену лучшими достижениями. Межрегиональное сотрудничество наших стран и доверие, сформированное в течение многих лет, позволяют нам выстроить прочные партнерские связи, и, надеюсь, они будут только развиваться», - сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность за визит и внимание к региону. Он сообщил, что в ближайшее время Самарская область станет главной площадкой Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», также 7 ноября состоится 15-й юбилейный Парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. «Будем рады приветствовать наших уважаемых гостей на столь важных масштабных мероприятиях», - отметил он.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Весь список