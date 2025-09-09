В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ

204

В понедельник, 8 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с делегацией дипломатических миссий иностранных государств в Российской Федерации. В регионе с трехдневным визитом находятся Чрезвычайные и Полномочные послы и высокие представители Доминиканской Республики, Федеративной Демократической Республики Непал, Султаната Оман, Республики Руанда, ФедеративнйРеспублики Бразилия, Китайской Народной Республики, Республики Индия. Визит организован во взаимодействии с МИД России. Губернатор выразил признательность за помощь в организации и протокольном сопровождении визита.

Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями.

В Год 80-летия Великой Отечественной войны акцент был сделан на истории города Куйбышева в статусе запасной столицы в те годы.

Деловая программа следующих дней предусматривала встречи с деловым сообществом, посещение Самарского университета им. Королева, Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине», крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Состоялась рабочая встреча губернатора с представителями дипмиссий, в ходе которой он представил гостям социально-экономический потенциал региона.

«Лидеры наших стран уделяют особое внимание развитию всестороннего сотрудничества. Несмотря на то, что наши государства представляют разные религии, уникальные цивилизации и культурные традиции, мы вместе стремимся укреплять принципы равноправия, высоко ценим традиционные устои, идеалы дружбы и взаимопонимания, имеем общие взгляды на многие ключевые вопросы. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал роль наших ключевых партнеров из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, из стран ШОС и БРИКС в выстраивании конструктивного международного взаимодействия», - отметил глава региона.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Самарская область активно участвует в международной и внешнеэкономической повестке, способствуя укреплению дружественных отношений и расширению горизонтов экономического взаимодействия на межрегиональном уровне.

«Мы настроены на дальнейшее расширение межрегионального взаимодействия со всеми дружественными нам странами как в экономической, так и в гуманитарной, и культурной сферах. И активно приветствуем сотрудничество в сферах, способствующих обогащению наших культур новыми традициями и обмену лучшими достижениями. Межрегиональное сотрудничество наших стран и доверие, сформированное в течение многих лет, позволяют нам выстроить прочные партнерские связи, и, надеюсь, они будут только развиваться», - сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность за визит и внимание к региону. Он сообщил, что в ближайшее время Самарская область станет главной площадкой Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», также 7 ноября состоится 15-й юбилейный Парад памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. «Будем рады приветствовать наших уважаемых гостей на столь важных масштабных мероприятиях», - отметил он.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области