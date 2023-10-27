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В России заблокировали уже порядка 170 VPN-сервисов

27 октября 2023 13:58
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В России заблокировали уже порядка 170 VPN-сервисов

С 2021 года Роскомнадзор заблокировал уже 167 VPN-сервисов, которые представляли угрозу Рунету. В среднем эффективность блокировки VPN сегодня составляет 90%. 

Автоматизированная система обеспечения безопасности Рунета, созданная Роскомнадзором в 2022 году, помогла заблокировать уже 167 вредоносных VPN-сервисов. «У нас достаточно плотная работа налажена с регуляторами в области информационной безопасности по блокировке вредоносных сайтов. Это и фишинговые ресурсы, и ресурсы, которые участвуют в информационных войнах против РФ, и сервисы обхода блокировок. В настоящий момент мы покрываем практически 100% трафика операторов связи», - сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев на отраслевом форуме «Спектр».

Согласно презентации Хуторцева, с 2021 года при помощи системы удалось заблокировать 167 вредоносных VPN-сервисов и 84 приложения. С 2020 года также заблокировано более 590 тыс. информационных ресурсов. За 2023 год ограничен доступ более чем к 2 тыс. фишинговых сайтов и более 20 центров управления и распространения вредоносного ПО. 

При этом эффективность блокировки VPN-сервисов в России сегодня в среднем составляет 90%. Оставшиеся 10% приходятся на сервисы, которые противодействуют тем мерам, которые принимает Роскомнадзор и его подведомственные структуры.

Очевидно, что необходимо вырабатывать новые подходы по реагированию на угрозы, чтобы у злоумышленников не оставалось шансов препятствовать работе по очистке цифрового пространства от деструктивного контента, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«К сожалению, несмотря на многочисленные кейсы, связанные с недобросовестностью VPN, люди продолжают ими активно пользоваться. В том числе, для доступа к заблокированному контенту. Спрос, соотвественно, рождает предложение, поэтому владельцы тех VPN-сервисов, которые не фильтруют трафик, упорно стремятся найти способы все же оставаться доступными для пользователей. В частности, мимикрируют под легальные сервисы, используют обфускацию стандартных соединений, а также непрерывную смену точек подключения. Тем не менее, мириться с этим никто не будет, работа по борьбе с нарушителями будет совершенствоваться. В частности, подведомственные Роскомнадзору структуры уже занимаются созданием системы сенсоров, которая направлена на контроль пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Также развиваются инструменты сетевой аналитики и машинного обучения для определения оптимальной совокупности критериев ограничения», - сказал депутат.

Кроме того, создаваемые сегодня системы противодействия DDoS-атакам и сканирования Рунета как раз направлены на консолидированное противодействие угрозам безопасности сети связи общего пользования. Участвовать в этом процессе должны ключевые компании и государственные регуляторы в отрасли информационной безопасности, отметил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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