В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников за флирт на рабочем месте

В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников, позволяющих себе флирт на рабочем месте, поскольку это разрушает семейные устои и наносит вред самому институту брака. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, сообщает life.ru со ссылкой на NEWS.ru.

По словам политика, служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам. В итоге страдают дети, лишаясь поддержки родителей, а работодатели несут не только экономические потери, но и социальную ответственность за моральный климат в коллективе.

Иванов предлагает применять к нарушителям меры дисциплинарного воздействия — от штрафов и выговоров до увольнения. По его мнению, подобные санкции станут инструментом борьбы с аморальным поведением, которое дискредитирует репутацию компании.

«Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи — долг каждого ответственного работодателя», — заключил политик.

Фото: freepik.com