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В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

1 апреля 2024 09:09
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В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Срочников начнут отправлять в воинские части с 15 апреля, рассказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального Штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский, его слова приводит Министерство обороны.

Представитель военного ведомства заявил, что в новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Херсонскую и Запорожскую области — срочников, как и прежде, направлять не будут: ни на службу, ни для непосредственного участия в специальной военной операции (СВО), пишет Лента.

«Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — добавил он.

Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах России за исключением Крайнего Севера и приравненных к нему районов, где призывают на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями.

Весенний призыв 2024 года станет первой кампанией, проведенной после вступления 1 января в силу закона об изменении границ призывного возраста, согласно которому в армию теперь призывают молодых людей с 18 до 30 лет.

Ранее возраст призывников составлял от 18 до 27 лет. Граждане, которым исполнилось 27 лет до вступления в силу нового закона, то есть 1 января 2024 года, призыву не подлежат.

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