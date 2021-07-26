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В регионе объявили о создании штаба общественной поддержки «Единой России»
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В регионе объявили о создании штаба общественной поддержки «Единой России»

26 июля 2021 18:34
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В штаб общественной поддержки партии уже вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин Самарской области, «Волонтеры Победы», Самарского Союза молодежи, общественные организации, представляющие интересы ветеранов, инвалидов, многодетных.

С предложением организовать штаб к представителям различных общественных организаций ранее вышла Регина Воробьева, руководитель фонда «Открытое сердце».

Основным вектором деятельности «Единой России» является социальная направленность политики, отмечают «штабисты». Многие люди не информированы о той поддержке – от партии, от государства, которая может быть, и создание «горячей линии» в рамках деятельности Штаба общественной поддержки партии поможет оперативнее реагировать на обращения граждан, отметила Регина Воробьева.

Исполнительный директор региональной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце» Регина Воробьева отметила, Штаб общественной поддержки может стать той площадкой, которая поможет продвижению новых инициатив партии и жителей региона. Задача Штаба. – стать главным центром притяжения для всех общественных сил, готовых поддержать партию.

Сопредседатель штаба ОНФ, член Общественной Палаты РФ Павел Покровский подчеркнул, что здесь мы должны не упустить ни одной инициативы: «В эпоху «цифровой зрелости» мы можем не только выявить проблематику. Мы не оставим «за скобками» ни одного мнения, постараемся найти механизмы решения проблемы и потом постараемся реализовать эту инициативу».

Среди первых актуальных проблем, волнующих жителей региона и общественников в том числе, рост цен на так называемый "борщевой набор", в который входят жизненно необходимые овощи. Председатель правления Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «Вместе» Ольга Голубь рассказала о той работе, которые уже провели многодетные мамы. Пока это только мониторинг цен, но общественники готовы идти дальше – вместе с партией «Единая Россия». Члены Штаба взяли это обращение на особый контроль. Ранее с такой инициативой вышли депутаты-единороссы.

«Инициативы многих общественных организации по поддержке многодетных, молодых семей, несовершеннолетних детей, людей старшего поколения были воплощены в предложениях «Единой России», которые стали впоследствии федеральными законами. Без «Единой России» это было бы невозможно. Это та политическая сила, которая принимает решения. И я надеюсь, что Штаб общественной поддержки партии станет именно той площадкой, которая поможет продвижению новых инициатив», - считает заместитель председателя Союза женщин Самарской области Оксана Пушкина.

Созданный штаб общественной поддержки партии займется актуальными вопросами жизни региона, которые волнуют общественные организации и жителей.  Масштабная консолидация профессионалов и общественников не только станет мощной опорой для повышения рейтинга партии, но и сможет предложить механизм решения этих проблем на региональном и федеральном уровне, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: «Единая Россия» общественной поддержки штаб

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