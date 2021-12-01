В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

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В Самаре прошел личный прием секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова.

Пришли с просьбами, а уходили – с надеждой. Здравоохранение, образование, благоустройство – это основные запросы в народную программу партии «Единая Россия» от населения и в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

Жители поселка Алексеевский из Большечерниговского района мечтают о том, чтобы в селе появился новый ФАП с современным оборудованием. Сейчас ФАП располагается в здании школы. Дмитрий Азаров предложил ускорить решение проблемы и начать возведение нового модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке уже весной, в апреле.

А вот жители поселка Курумоч не могут ждать тепла. Многодетная мама Наталья Лапшенкова и родители воспитанников детского сада «Белочка» попросили помочь в установке стеклопакетов.

«В детском саду детям очень нравиться, - рассказала Наталья, - в группах уютно, воспитатели у нас замечательные. Единственное, чего нам не хватает, так это хороших, теплых окон», - рассказывает заявительница. В садике 1971 года постройки до сих пор окна деревянные. Глава Волжского района, секретарь местного отделения Партии Евгений Макридин заверил Дмитрия Азарова, что поможет в решении этого вопроса.

К секретарю реготделения партии обратилась и Тамара Николаевна Шестак. На личный прием женщина приехала из Кинель-Черкасского района. Метеостанция и семь многоквартирных домов могут остаться без тепла и воды, беспокоится Тамара Николаевна. Быстро такой вопрос не решить, требуется его проработать досконально, вместе с Министерством энергетики и ЖКХ, считает секретарь Самарского реготделения. Решением вопросов отопления и водоснабжения может стать включение домов и строящегося рядом микрорайона в госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

День сегодня особенный и хочется, чтобы он запомнился, отметил Дмитрий Азаров. В честь 20-летия партии «Единая Россия» каждый пришедший на прием получил подарки от секретаря Самарского реготделения партии.

«Мы не только решили свой вопрос, но и получили массу позитива. Тортику с символикой партии дети будут очень рады. Это было неожиданно и очень приятно», - поделилась жительница поселка Курумоч.

Напомним, в Самарской области в 45 муниципальных районах 1 декабря проходят личные приемы секретарей местных отделений партии. С 1 по 10 декабря в регионе пройдет неделя тематических приемов, приуроченных ко дню рождения Партии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"