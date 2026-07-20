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На госпаблики Самарской области в MAX (МАКС) подписано почти  полмиллиона жителей

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По ЦУР Самарской области в июле количество активных пользователей госпабликов в национальном мессенджере МАХ (МАКС) составило 493 900 человек. 

По информации Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области в июле количество активных пользователей госпабликов в национальном мессенджере МАХ (МАКС) составило 493 900 человек. 
Наибольшей популярностью пользуется канал губернатора Вячеслава Федорищева (https://max.ru/Fedorischev63): аудитория канала - свыше 188 тыс. жителей. На канал Правительства Самарской области (https://max.ru/SamarOblast) подписано свыше 4 тысяч человек. Высокий интерес также вызывают каналы учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и  спорта. Все больше жителей пользуются региональными чат-ботами в национальном мессенджере, которые делают процесс получения госуслуг доступнее. Так, в регионе, например, уже действуют чат-боты:  «Госуслуги Самарской области» (https://max.ru/gosuslugi_samregion_bot), «Самара — работа для СВОих» (https://max.ru/trud_svo_samregion_bot),  «Карта жителя Самарской области» (https://max.ru/card_samregion_bot),  «СТОП наркотики» (https://max.ru/stop_drugs_samregion_bot),  «Навигатор поддержки студентов» (https://max.ru/student_help_samregion_bot), «МФЦ Самарской области» (https://max.ru/mfc_samregion_max_bot).  
Сервис вызова врача на дом через чат-бот «Запись на прием» в приложении MAX (МАКС) также пользуется популярностью.  На сегодняшний день, по данным министерства здравоохранения Самарской области, жители региона воспользовались услугой более 15 тысячи раз. 
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – получайте оперативную и проверенную информацию.

 

Теги: Самара

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