В Самаре проверили ход капремонта в городских библиотеках   

16 июля Иван Носков вместе с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной и депутатами Думы города Самары проверили ход капитального ремонта библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек, которую в 2025-2026 годах обновили по нацпроекту «Семья», и осмотрели помещения библиотеки № 13 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, которую за счет средств городского бюджета отремонтировали в 2025 году и сейчас проводят ее оснащение.

Капитального ремонта в библиотеке № 3 не было почти 50 лет. В настоящее время в библиотечном помещении площадью почти 950 квадратных метров завершены основные инженерные работы — проложены все необходимые коммуникации. Идет монтаж систем кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной сигнализации. Завершающий этап — покраска и установка декоративных элементов, после чего библиотека будет полностью готова к эксплуатации. В обновленном пространстве появятся также студия звукозаписи и детская игровая.

В рамках ремонта библиотеки № 13, которая занимает территорию площадью 393 квадратных метра, подрядчик выполнил ремонт кровли, оштукатурил стены, смонтировал системы водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции. В скором времени в библиотеку начнутся поставки техники, оборудования и книг — до ремонта фонд библиотеки насчитывал свыше 17 тысяч экземпляров. В дальнейшем планируется благоустройство прилегающего сквера и уличной территории: проект «Сквер читателей» стал победителем Всероссийского грантового конкурса «Дом культуры» компании «Логика молока». Работы по благоустройству территории площадью 340 квадратных метров будут завершены уже в следующем году. Таким образом, объект станет не только современной библиотекой, но и полноценной частью городского общественного пространства.

До закрытия число посещений библиотеки превышало 24 тысячи в месяц, для жителей проводили свыше 120 мероприятий в год. После завершения ремонта и благоустройства в филиале ожидают увеличения потока посетителей.

Фото: пресс-служба администрации Самары