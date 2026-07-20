Социальный проект «Вызов» работает: молодая семья из Самары воссоединилась с маленьким сыном

Социальный проект «Вызов», который реализуется в Самарской области с октября 2024 года, продолжает доказывать свою эффективность. Комплексная поддержка социальных служб и межведомственный подход помогли семье из Самары забрать домой годовалого сына. Маленький Саша, оказавшийся после рождения в доме малютки, а затем в реабилитационном центре, снова с родителями.



Причиной разлуки, по словам 19-летней Виктории и 20-летнего Ивана, стало отсутствие необходимых условий для новорожденного. Молодые родители не знали, как справиться с новой ролью, и оказались в сложной жизненной ситуации. Помочь семье удалось благодаря слаженной работе специалистов, которые подключились к решению проблемы на раннем этапе в рамках проекта «Вызов».



На протяжении нескольких месяцев Виктория и Иван еженедельно посещали психолога из Комплексного центра социального обслуживания населения. Специалисты не только стабилизировали эмоциональный фон семьи, но и помогли молодым родителям адаптироваться к новой роли, восстановить привязанность с ребенком, который отвык от них за время разлуки.



«Нормализовалось эмоциональное состояние. Когда первенец, многие не знают, что делать, у них нет опыта. Наша команда делала всё, чтобы стабилизировать семью и продолжаем наблюдать», - говорит психолог Рамиз Амиров.



Решались и бытовые проблемы. Все необходимые вещи для малыша семья получила в бесплатном пункте проката. С июля прошлого года в регионе в рамках национального проекта «Семья» работает социальный сервис, где семьи с детьми до двух лет могут бесплатно взять во временное пользование: коляски, кроватки, автолюльки, стульчики для кормления, манежи, стерилизаторы и другие вещи, необходимые в первые годы малыша.



«Мы узнали о прокате через соцслужбу. Всё оформили быстро. Для нас это стало огромным подспорьем. Теперь у Саши есть свой уютный уголок», - делится бабушка Ирина Полканова.



Чтобы получить вещи из пункта проката, достаточно обратиться в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства. Доставят их на дом совершенно бесплатно. На сегодняшний день услугой уже воспользовались 970 семей региона.



«История семьи Виктории и Ивана - яркий пример того, как системная работа государства и проект «Вызов» помогают сохранить семью для ребенка. Специалисты не просто оказали разовую поддержку, а сопровождали семью на всех этапах: от кризиса до полноценного воссоединения. Проект доказывает: когда к проблеме подходят комплексно, результат не заставляет себя ждать», - уверена Елена Свиридова, депутат Думы г. о. Самара.



На сегодняшний день в регионе действует 42 меры поддержки семей с детьми. В этом году на реализацию социальных программ из областного бюджета направлено более 39 миллиардов рублей. По решению главы региона Вячеслава Федорищева, в Самарской области до 2035 продолжается Десятилетие многодетной семьи, а значит меры поддержки будут расширяться.

Фото: департамент информационной политики СО