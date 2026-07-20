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В регионе по нацпроекту обновляют более 100 км дорог к малым населённым пунктам

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Для жителей малых населённых пунктов, где зачастую нет ни школы, ни фельдшерского пункта, ни аптеки, дорога становится единственной связью с внешним миром.

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние региональные дороги, ведущие к небольшим сёлам и деревням. Всего в перечне — 9 объектов общей протяжённостью более 102,6 км. Часть из них уже сдана, работы на остальных продолжаются.
В Сергиевском районе завершён ремонт дороги «Сергиевск – Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское протяжённостью 6,68 км. Трасса ведёт к селу Красносельское, где зарегистрировано 625 жителей.
В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяжённостью 5,5 км. На объекте уже обновлено покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца установят знаки, нанесут разметку и оборудуют остановочные павильоны.
В активной стадии находятся несколько объектов. В Приволжском районе отремонтирован подъезд к селу Кашпир (0,8 км), осталось нанести разметку. Кроме того, в районе ведётся капитальный ремонт трассы «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяжённостью 19,4 км. Дорога ведёт к селу Бестужевка, где проживает около 400 жителей, и включена в план ремонта по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальтобетона. В дальнейшем здесь появится верхний слой покрытия, будут установлены дорожные знаки, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком. В границах посёлка Нижняя Сызрань дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Трасса очень востребована: по ней ходят школьные автобусы, жители добираются до райцентра и работы, а также к паромной переправе через Волгу.
«По этим дорогам я езжу почти каждый день — в Бестужевку, Кашпир, к переправе. Раньше это была просто беда: ямы, колейность, особенно после дождей. Времени на дорогу уходило много — по такой дороге не разгонишься, да и машина страдает. Хорошо, что наконец взялись за ремонт», - говорит водитель, регулярно выполняющий рейсы в Приволжском районе, Усман Нугайбеков.
В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяжённостью 5,5 км. Посёлок, где проживает менее 100 человек, не имеет собственной школы, детского сада, аптеки и фельдшерско-акушерского пункта. Именно поэтому трасса становится для местных жителей главной связью с внешним миром — по ней организован подвоз детей в школу, а взрослые добираются до работы и социальных учреждений. На объекте уже обновлено дорожное покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца подрядчик установит знаки, нанесёт разметку и оборудует остановочные павильоны.
Кроме того, в Сергиевском и Кошкинском районах на два года рассчитан ремонт трассы «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки. Общая протяжённость объекта — 51,7 км. Дорога связывает несколько населённых пунктов, включая сёла Липовка и Старая Дмитриевка, где в общей сложности проживает порядка 500 человек.
Для жителей малых населённых пунктов, где зачастую нет ни школы, ни фельдшерского пункта, ни аптеки, дорога становится единственной связью с внешним миром. Она обеспечивает доступ к медицинской помощи, образованию, работе и базовым услугам, поэтому ремонт таких трасс  - это повышение качества жизни жителей региона. 

 

Фото:   минтранс СО

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