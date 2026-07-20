Самарская таможня подвела итоги работы за 1 полугодие 2026 года

В регионе деятельности Самарской таможни за 1 полугодие 2026 года возбуждено 1280 дела об административных правонарушениях. Из них: по Самарской области – 743 дел; по Оренбургской области – 462 дела; по Ульяновской области – 75 дел.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях решения о назначении наказаний приняты по 909 делам на общую сумму более 34 млн рублей. Разбивка по областям представлена на рисунке.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных подразделений в регионе деятельности Самарской таможни за 1 полугодие 2026 г. возбуждено 20 уголовных дел. Из них:

- по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) – 9 дел;

- по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических и психотропных веществ) – 3 дела;

- по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) – 4 дела;

- по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода) – 4 дела.

В Самарской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение незаконного перемещения подконтрольных веществ на территорию России. Выявлено, инициировано и проведено 5 оперативно-розыскных мероприятия «Контролируемая поставка», в результате проведения которых было обнаружено примерно 4880 кг прекурсоров наркотических средств, а также примерно 60 кг сильнодействующих веществ следующих из КНР и стран ближнего зарубежья на территорию Российской Федерации. При этом, во всех случаях Самарская область выступала транзитным регионом, конечной точкой выгрузки товара являлась Москва.

В Оренбургской области за 1 полугодие из незаконного оборота изъято более 945 кг подконтрольных веществ: наркотических средств и их прекурсоров.

Фото: пресс-служба Самарской таможни