В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти

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В четверг, 21 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации перспективных проектов комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти. Участие в нем приняли руководители министерств, главы городов, представители проектных организаций, строительных компаний региона. Комплексные планы предусматривают не только строительство жилых домов, но и объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, а также благоустройство и создание новых общественных пространств.

«Комплексный подход при реализации проектов должен создать комфортные условия для жителей территорий и для всех горожан, которые смогут посещать и использовать объекты инфраструктуры, общественные пространства, – акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Азаров. – На мой взгляд, мы можем дать не только мощный импульс развития целому ряду территорий, но и вторую жизнь».

Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по динамике роста жилищного строительства. Этот вопрос является ключевым для развития экономики города и региона в целом. Продолжится возведение социальных объектов, инженерной, транспортной инфраструктуры. Особенно это важно в текущей экономической ситуации, которая сложилась из-за введения беспрецедентных по своему масштабу несправедливых санкций со стороны западных стран в отношении России. В непростой ситуации строительный сектор может стать локомотивом для развитая целого ряда смежных отраслей.

«В нынешних особых условиях поддержка экономики осуществляется по многим направлениям, – отметил Дмитрий Азаров. – Поддержка строительной отрасли дает колоссальный мультипликативный эффект. И успешная реализация крупных проектов – это тоже значительный вклад в антикризисные меры».

Пока проекты находятся на стадии проработки концепции, и для их реализации необходимо пройти все необходимые согласования, а также привлечь инвесторов. Губернатор поручил главам Самары и Тольятти, министрам строительства и экономического развития сопровождать такие проекты на постоянной основе, оказывать всю необходимую помощь при реализации. «Это важный фактор развития городов и благоустройства тех территорий, которые нуждаются в нашем внимании», – подчеркнул руководитель области.

Участники совещания рассмотрели концепцию развития территории Прибрежного парка в Тольятти, которая прилегает к набережной Волги. Сейчас, благодаря усилиям губернатора по привлечению федеральных средств, здесь ведется строительство новой набережной - будущего места притяжения тольяттинцев. Глава города Николай Ренц поблагодарил Дмитрия Азарова за принятое решение по проведению работ и созданию современного общественного пространства. «Особую значимость территория приобретает в связи со строительством новой набережной, которая благодаря вашему, Дмитрий Игоревич, вниманию к деталям и участию в реализации проекта, станет уникальным пространством не только в масштабах города, области, но и страны», – отметил он.

Кроме того, была рассмотрена концепция развития территории вокруг стадиона «Солидарность Самара Арена». Напомним, по инициативе Дмитрий Азарова в 2020 году был проведен открытый международный конкурс по разработке мастер-плана этой территории. Победу в нем одержал консорциум под лидерством АО «КПМГ», в состав которого входят ООО «Архитектурное бюро Асадова» (Москва, РФ), ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (Самара, РФ) и LAND Srl (Милан, Италия). Глава региона поручил подготовить и представить концепцию развития на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, чтобы привлечь инвесторов, готовых вложить средства в создание нового агломерационного центра Поволжья.

Также речь шла о развитии территорий в границах проспекта Масленникова, Автобусного проезда и улицы Луначарского и реконструкции стадиона «Волга», были затронуты вопросы градостроительного развития Самары в границах исторического поселения.