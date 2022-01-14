В Правительстве Самарской области обсудили решение вопросов экологии 

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Итоги реализации федерального проекта «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», реализуемого в рамках нацпроекта «Экология», рассмотрели 13 января 2022 года на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел Виктор Кудряшов.

В 2021 году в рамках реализации проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда») работы велись на 11 объектах очистки сточных вод области. Сроки их ввода в эксплуатацию - 2022-2023 год. Это реконструкция очистных сооружений в селе Солнечная поляна (Жигулевск); реконструкция очистных сооружений в Новокуйбышевске, строительство очистных сооружений в Похвистнево, поселке Новокашпирский, реконструкция станций очистки в Отрадном, Нефтегорске, поселке Лебедь (Кинель), реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях Самары. Велось строительство наружных инженерных сетей дождевой канализации в Нефтегорске, очистных сооружений и сети канализации в селе Елховка, реконструкция очистных сооружений в поселке Усть-Кинельский и еще одного комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов в Самаре производительностью 640,0 тысяч кубических метров в сутки.

По итогам 2021 года завершен первый этап мероприятия, которое в конечном итоге позволит снизить объем загрязненных сточных вод в реку Волгу на 159 553,58 тыс. кубических метров в год. Реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в Самаре (станция ультрафиолетового обеззараживания) уже исключила сброс хлорорганических соединений в Волгу по показателям хлороформа и четыреххлористого углерода.

По итогам 2021 года основные целевые показатели Самарской области в рамках проекта «Оздоровление Волги» достигнуты.

Планы на текущий год еще более масштабные. В 2022 году планируется завершить строительство восьми объектов очистки сточных вод (в поселках Лебедь, Усть-Кинельский, городах Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, поселке Новокашпирский, двух объектов в Нефтегорске) и продолжить строительство пяти станций, начатое в минувшем году.

Кроме того, намечено проектирование и строительство пяти новых объектов: очистных сооружений дождевых сточных вод с территории Автозаводского района Тольятти, реконструкции комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40 тысяч кубических метров в сутки в Чапаевске; проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений в Безенчуке, строительство очистных сооружений в селе Приволжье; проектирование и строительство очистных сооружений «Постников овраг» и сборных коллекторов дождевой канализации в Самаре.

Не менее значимые результаты достигнуты и по исполнению целевых показателей федерального проекта «Чистая вода». В минувшем году в шести муниципалитетах строили и реконструировали семь объектов водоснабжения. Это водозабор с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района, НФС с подводящими сетями в селе Большая Глушица (оба объекта – реконструкция), строительство Пестравского группового водопровода, реконструкция НФС водозаборных сооружений в Отрадном, строительство водопровода в селе Августовка Большечерниговского района области, работы на втором этапе Ветлянского артезианского водозабора и организация водоснабжения микрорайона «Е» в Нефтегорске.

По итогам года, доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 85,9%, а доля городского населения – 88,7%. Таким образом, план по целевым показателям региональной составляющей федерального проекта на 2021 год выполнен.

В 2022 году масштабная работа по обновлению систем водоснабжения в рамках национального проекта «Экология» продолжится. Мероприятия по строительству и реконструкции запланированы на 13 объектах, в том числе восьми новых. Это строительство подающего центрального водопровода в селе Кулешовка муниципального района Нефтегорский, водопровода от отвода Красноармейского группового водопровода на поселок Чапаевский до села Колывань (с отводом на село Каменный Брод), реконструкция второго этапа водозабора и системы водоснабжения в селе Екатериновка, водозабора и системы водоснабжения в селе Натальино – оба объекта в Безенчукском районе.

Будут организованы работы по реконструкции водозабора и разводящих сетей в селе Новый Буян, системы водоснабжения в селе Студенцы (Хворостянский район), строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию семь объектов. В соответствии с целевыми показателями нацпроекта, к завершению 2022 года доля жителей региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет 86,4%.

«Объем работ по двум проектам значительный, в этом году он существенного вырос, сроки достаточно напряженные. Прошу министерство контролировать соблюдение графика ведения работ, о проблемных ситуациях и возможных рисках оперативно докладывать в Правительство», - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.