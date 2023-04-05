В Правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

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Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов по поручению первого вице-губернатора Виктора Кудряшова провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники заседания обсудили меры по профилактике правонарушений среди подростков, работу по противодействию употреблению алкогольных и наркотических веществ несовершеннолетними.

Александр Фетисов, открывая совещание, подчеркнул:

- Подростковый возраст – сложное, переломное время в жизни человека. Ребенок взрослеет, активно взаимодействует с ровесниками, пытается найти свое место в обществе. В материалах органов внутренних дел, которые были представлены, отмечается, что среди несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за правонарушения, зачастую встречаются дети из благополучных семей. Нередко бывает, что ребенок, воспитывающийся в благополучной семье, среди одноклассников меняет свои ценностные ориентиры, зачастую это сопровождается потерей контакта, взаимодействия с родителями, утратой доверия между родителями и детьми. Перед министерствами и ведомствами стоит задача по созданию условий для самореализации подростков в спорте, творчестве, науке, общественной деятельности. Это эффективная мера профилактики противоправного поведения. На это должны быть направлены усилия школьных учителей, педагогов внешкольного образования, тренеров, наставников и, конечно, родителей.

Как отметил заместитель председателя Правительства, в Самарской области есть мощная база для занятий спортом, действует множество творческих объединений, молодежных организаций, учреждений дошкольного образования.

- Но мы должны думать о том, что еще необходимо сделать, чтобы число подростковых правонарушений снижалось, - отметил он.

Заместитель начальника управления ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Гордеева отметила среди наиболее эффективных мер по предупреждению и пресечению потребления наркотиков своевременное выявление и блокировку деструктивных ресурсов в сети интернет, организацию мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в социально ориентированные формы досуга, предоставление возможности трудоустройства подросткам, а также психологическую и медицинскую реабилитацию.



Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал, что в 2022 году в регионе медицинская помощь гражданам, незаконно употребляющим наркотики, осуществлялась в трех наркологических диспансерах, расположенных в самых крупных городах и более чем в 30 наркологических кабинетах центральных городских и районных больниц.



Кроме того, амбулаторная помощь несовершеннолетним пациентам осуществляется силами городских кабинетов - 37 кабинетов медицинского освидетельствования и 10 наркологических лабораторий.



Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская отметила две тенденции - повышение возраста несовершеннолетних, совершающих правонарушения, и вовлечение в преступную деятельность детей из благополучных семей.

- В соответствии с этим мы корректируем работу образовательных организаций, которая состоит из комплекса мер, направленных на профилактику и борьбу с распространением и употреблением психоактивных веществ несовершеннолетними, - рассказала замминистра. - Алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами постоянно усовершенствуется.

В этом году в образовательных организациях региона реализуется расширенный спектр профилактических мероприятий. В первую очередь они рассчитаны на старший возраст - выпускные классы и на студентов.



Также на совещании обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, по патриотическому, духовному и культурному воспитанию, вовлечению подростков в спортивные мероприятия.



Участники заседания предложили также новые методы профилактической работы с подростками из групп риска.



В частности, планируется возобновить практику выездов несовершеннолетних в сопровождении педагогов и сотрудников правоохранительных органов на открытые судебные заседания, где рассматриваются дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Юлия Рубцова