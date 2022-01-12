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В правительстве Молдавии подтвердили готовность к диалогу с Россией на всех уровнях

12 января 2022 18:31
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Вице-премьер страны Николай Попеску и посол РФ Олег Васнецов также обменялись мнением о ситуации в области безопасности в регионе.

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску обсудил с послом РФ Олегом Васнецовым пути активации двусторонних отношений, передает ТАСС.

"Обсудили с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым возможности развития двусторонних отношений по направлениям, представляющим взаимный интерес. В этом контексте я подтвердил нашу готовность поддерживать диалог на всех уровнях, а также организовать ряд двусторонних визитов в ближайшее время", - написал Попеску в среду в Facebook.

Собеседники также обменялись мнением о ситуации в области безопасности в регионе.

В марте этого года планируется проведение заседания российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Молдавская сторона намерена предложить подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере энергетике. Его частью, как ожидается, станет обязательство сохранить статус российско- молдавского предприятия "Молдовагаз", не допускать насильственной реорганизации предприятия до урегулирования задолженности перед "Газпромом".

 

фото: facebook.com/NicuPopescuMd

 

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