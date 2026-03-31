В Новокуйбышевске опять не состоялся конкурс на пост главы города

Конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами, однако ни один из претендентов не был рекомендован на должность. Исполняющий полномочия главы Максим Девятов, который с октября 2025 года руководит городом, документы на участие в конкурсе подавать пока не стал.

В беседе с «Обозрением» председатель Думы, заместитель председателя конкурсной комиссии Сергей Лукин официально подтвердил, что документы подали два человека — Денис Головин и Виктор Русин. В отличие от предыдущих попыток, когда конкурс срывался из-за отсутствия кандидатов, на этот раз основания для проведения отбора имелись.

Он пояснил, что итоговое заседание и собеседование с кандидатами возможно при наличии не менее двух претендентов. Комиссия провела индивидуальные собеседования с каждым из кандидатов, но по их итогам не рекомендовала ни одного из них.

«Конкурсная комиссия никого не рекомендовала. На ближайшем заседании Думы будем объявлять следующий конкурс», — прокомментировал Сергей Лукин.

Это уже второй конкурс, объявленный после назначения Максима Девятова временно исполняющим полномочия главы Новокуйбышевска в октябре 2025 года. В предыдущий раз для конкурса не хватило претендентов.

В ближайшее время депутатам предстоит вновь объявить новый этап отбора на пост главы города. Исполнение обязанностей по-прежнему остается за Максимом Девятовым, пишет Обоз-инфо.