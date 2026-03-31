Режиссер Илья Учитель встретился с участниками чтецкого клуба школы Кинельского района

Встреча с лектором Российского общества «Знание», кинорежиссером Ильей Учителем состоялась в школе №8 имени воина-интернационалиста Кафидова п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошёл в список самых активных клубов страны.

В рамках федерального проекта «Чтецкие программы» Российского общества «Знание» гость пообщался с юными читателями о роли литературы в жизни человека, о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение, а также о своем пути в профессию. Центральными темами разговора стали ценность чтения как интеллектуальной тренировки, важность осознанного выбора литературы и то, как книги, прочитанные в нужный момент, могут дать правильное начало. Школьники не только задавали вопросы, но и сами демонстрировали свои таланты: читали басни, отрывки из прозы и конкурсные работы, а режиссер делился своими наблюдениями и давал практические советы по выразительному чтению.

Встречу открыла директор школы Елена Васильева. Она с гордостью отметила, что с осени 2025 года в учебном заведении начал функционировать чтецкий клуб, благодаря чему дети вновь возвращаются к книгам. Руководитель подчеркнула, что ребята постоянно участвуют в обсуждениях прочитанного, и видна их искренняя заинтересованность. По итогам февраля 2026 года площадка вошла в число призеров и получила награду — эту встречу с известным режиссером.

Директор Кинельского ресурсного центра Анна Гулина добавила, что для всего образовательного округа, объединяющего 31 учреждение, достижение школы № 8 является большим событием.

Отвечая на вопросы школьников, Илья Учитель рассказал, что не помнит свою самую первую книгу, поскольку учился в гуманитарной школе, где с первого класса приходилось много читать, и любовь к чтению пришла не сразу. Режиссер подчеркнул, что чтение — это тренировка собственного интеллекта: новые слова входят в лексикон, а когда начинаешь понимать, как много это дает интеллектуально и духовно, то уже не можешь жить без книг. Первым произведением, которое произвело на него особое впечатление, стала книга «Над пропастью во ржи», прочитанная в нужный момент и давшая правильное начало.

Рассказывая о книгах, которые формируют вкус и помогают в работе лектор Общества «Знание» с теплотой рассказал о своей бабушке-филологе, которая, казалось, прочла все книги на свете. Именно она помогала ему готовиться к экзаменам: студент приходил к ней со списком билетов, бабушка рассказывала о каждом произведении, а на экзамене строгий педагог ставила пятерки за «оригинальное мнение», которое на самом деле принадлежало бабушке.

Режиссер признался, что в детстве его закрывали на даче с папкой книг, заданных для обязательного летнего чтения, и именно такой жесткий подход привил ему любовь к чтению. Говоря о книгах, которые перечитывает, гость назвал «Мастера и Маргариту» — роман, который каждый раз открывается новыми смыслами. Среди любимых авторов он выделил Довлатова, чьи произведения близки по духу, и Пушкина, чей слог и стихи, по мнению режиссера, не имеют равных в мировой литературе.

«Современная литература часто оказывается достаточно взрослой, и выбрать что-то с ходу сложно. Могу предложить обратить внимание на роман «Авиатор». Но для младшего возраста это произведение может быть сложным. Как альтернативный путь, советую не пренебрегать школьной программой. Например, в моем детстве интересным и авантюрным произведением был «Маленький лорд Фаунтлерой» — книга, с которой вполне можно познакомиться», — поделился Илья Учитель.

Встреча продолжилась выступлениями учеников. Шестиклассница Агата Тюзенова прочитала басню Крылова «Волк на псарне». Затем ведущий предложил совместное чтение отрывков из рассказа Тургенева «Хорь и Калиныч»: гость начал, а ученики девятого, десятого и одиннадцатого классов продолжили. Режиссер отметил, что ребята, судя по всему, читали произведение и справились с заданием с азартом и даже лучше, чем он сам. Особые аплодисменты заслужила ученица восьмого класса Екатерина Шелягина, призер окружного этапа конкурса «Живая классика», которая прочитала рассказ Валентина Постникова «Макулатура».

В ходе блиц-опроса режиссер назвал книгу, которую не читать просто невозможно, — «Гарри Поттер», книгу, которая смешит, — «Заповедник» Довлатова, а книгу, от которой хочется плакать, — «Братья Карамазовы».

На вопрос о пути в профессию режиссер признался, что выбора особо не было — он вырос в кинематографической семье, к шестнадцати-семнадцати годам сам «заболел кино» и поступил на режиссерский факультет, хотя сначала хотел стать оператором.

Отвечая на вопрос о самом сложном производстве, Илья Учитель рассказал, что труднее всего давался «Летучий корабль»: масштабный проект с новыми технологиями, которые в стране еще не были освоены, занял около четырех лет.

В завершении мероприятия Илья Учитель вручил школе сертификат победителя рейтинга проекта «Чтецкие программы», а также благодарность педагогу Ирине Волынской за высокий профессионализм и значимый вклад в развитие культуры чтения и популяризацию отечественной литературы среди молодежи. Встреча завершилась автограф-сессией и общей фотосессией, оставив у участников яркие впечатления и, возможно, новые идеи для чтения.

