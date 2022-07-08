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Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
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В Новокуйбышевске единороссы посадили аллею из 35 молодых кленов

8 июля 2022 18:07
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Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

8 июля практически во всех муниципальных районах и городских округах Самарской области состоялись торжественные церемонии вручения общественной награды – медали «За любовь и верность». Их вручили 70 семейным парам региона, были среди них и крепкие семейные союзы из Новокуйбышевска.

По инициативе многодетных семей Новокуйбышевска в городе появилась новая аллея. Вместе с многодетными семьями 35 саженцев клена посадили волонтеры партийного центра и активисты МГЕР в сквере «Слава Труду» на улице Молодежной при участии Совета первичных отделений Самарского реготделения партии «Единая Россия» и местного партийного актива.

Глава города, член местного политического совета партии Сергей Марков принял участие в акции вместе с супругой: «В нашем городе есть добрая традиция – сажать деревья в канун праздничных и памятных событий. Не исключение и День семьи, любви и верности. Благодаря этой акции сквер «Слава труду» теперь украшают 40 молодых деревьев. Отрадно, что инициаторами акции стали многодетные семьи, которые являются примером для молодого поколения, образцом того, как нужно любить друг друга, хранить тепло и свою семью. Эти деревья будут расти десятилетиями, а то и веками, являясь символом устойчивости и фундаментальности семейных традиций».

Кроме того, в этом сквере в скором времени появится новое современное здание театра-студии «Грань».

Отметим, что в Международный день семьи в Самаре возле стадиона «Солидарность Арена» появилась аллея из 50 молодых каштанов. Вместе с главой региона, секретарем реготделения партии Дмитрием Азаровым ее посадили представители 50 многодетных семей. 

Напомним, что президент России подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал официальным. Праздник отмечается в день, когда православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских. Они считаются покровителями семьи и брака, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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