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В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча Игоря Комарова и Дмитрия Баканова

3 июня 2022 14:22
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Обсудили координацию деятельности по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в регионах ПФО.

2 июня 2022 года в Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и заместителя Министра транспорта РФ Дмитрия Баканова, ответственного за взаимодействие с регионами Приволжского федерального округа.

Игорь Комаров и Дмитрий Баканов обсудили координацию деятельности по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в регионах ПФО в соответствии с задачами, поставленными руководством страны, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий.

Также обсуждалась реализация Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, утвержденной Председателем Правительства Михаилом Мишутиным в декабре 2021 года. Итогом этой работы, по словам Игоря Комарова, должно стать повышение качества пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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