В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»

Уникальный проект, который открывает новые возможности для молодых управленцев и предпринимателей, реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.

50 молодых управленцев, начинающих политиков и бизнесменов, общественных деятелей из Самары, Москвы и других регионов России прошли обучение на площадке Московского государственного института международных отношений, который по праву называют кузницей дипломатических кадров страны.

Мощный заряд мотивации и чёткий ориентир участники проекта получили от сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам , координатора партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области,заместителя секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Марины Сидухиной.

«Язык дипломатии помогает выстраивать конструктивный диалог, взаимоотношения. Наша Россия – это та держава, которая все решает на языке дипломатии. Поэтому я нашим участникам семинара желаю максимально получить те знания, которые точно пригодятся в их жизни. И помните, дипломатия – это первое, что нужно всегда применять в своей жизни», - напутствовала слушателей «Школы» сенатор.

«Школа дипломатии» - это не только мастер-классы от ведущих экспертов-международников и изучение основ современной дипломатии, но и погружение в уникальную среду одного из самых интернациональных вузов, где учатся студенты из 80 стран мира.

«Мы уверены, что этот интенсив станет важным шагом в профессиональном развитии управленческих кадров, подарит им новые уникальные знания и откроет новые возможности для сотрудничества между регионом и экспертным сообществом МГИМО», - отметил один из организаторов проекта, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член общественного совета партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области Максим Кануев.

Участники изучали историю дипломатии, основы международного протокола и делового этикета, учились применять приёмы известных политических деятелей в повседневной жизни, дискутировали о роли народной дипломатии в современном мире, были в восторге от новых знаний о вексиллологии (наука о флагах).

Второй день интенсивной программы был посвящён практическим аспектам работы дипломата, изучению особенностей протокола разных стран, разбору принципов эффективной работы в многонациональных командах и техникам ведения переговоров для нахождения взаимовыгодных компромиссов — ключевого навыка любого дипломата.

Своими впечатлениями об образовательной программе поделился депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и информационным технологиям Роман Балтер.

«Быть дипломатом или быть дипломатичным человеком может каждый, — отметил он. — Молодые ребята учатся в вузах, подобных МГИМО, годами, чтобы стать элитой российской дипломатии. Но это не значит, что искусство переговоров недоступно другим. Такие программы, как «Школа дипломатии», позволяют и в более зрелом возрасте стать подкованным в этом плане».

Депутат подчеркнул, что дипломатичность — ключевая компетенция в современном мире, которая необходима абсолютно в любой отрасли: от промышленности и IT до социальной сферы.

Сотрудники Самарского регионального отделения партии вместе с представителями других регионов прошли обучение в «Школе дипломатии» — уникальном проекте, который открывает новые возможности для молодых управленцев, предпринимателей, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества, специалистов интернациональных команд и студентов непрофильных вузов.

Обучение в «Школе дипломатии»— это инвестиция в себя, которая поможет усилить личную эффективность и вывести профессиональные навыки на новый уровень, отметила участница образовательного интенсива Виктория.

Программа завершилась торжественным вручением сертификатов, подтверждающих получение новых знаний и компетенций в области международного сотрудничества.

Проект реализуется при поддержке Ассоциации региональной молодёжи и партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"