Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»

29 сентября 2025 16:30
127
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.

Уникальный проект, который открывает новые возможности для молодых управленцев и предпринимателей, реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.

50 молодых управленцев, начинающих политиков и бизнесменов, общественных деятелей из Самары, Москвы и других регионов России прошли обучение на площадке Московского государственного института международных отношений, который по праву называют кузницей дипломатических кадров страны.

Мощный заряд мотивации и чёткий ориентир участники проекта получили от сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам , координатора партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области,заместителя секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Марины Сидухиной.

«Язык дипломатии помогает выстраивать конструктивный диалог, взаимоотношения.  Наша Россия – это та держава, которая все решает на языке дипломатии.  Поэтому я нашим участникам семинара желаю максимально получить те знания, которые точно пригодятся в их жизни.  И помните, дипломатия  – это первое, что нужно всегда применять в своей жизни», - напутствовала слушателей «Школы» сенатор.
«Школа дипломатии» - это не только мастер-классы от ведущих экспертов-международников и изучение основ современной дипломатии, но и погружение в уникальную среду одного из самых интернациональных вузов, где учатся студенты из 80 стран мира.

«Мы уверены, что этот интенсив станет важным шагом в профессиональном развитии управленческих кадров, подарит им новые уникальные знания  и откроет новые возможности для сотрудничества между регионом и экспертным сообществом МГИМО», - отметил один из организаторов проекта, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член общественного совета партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области  Максим Кануев.

Участники изучали историю дипломатии, основы международного протокола и делового этикета, учились применять приёмы известных политических деятелей  в повседневной жизни, дискутировали о роли народной дипломатии в современном мире, были в восторге от новых знаний о вексиллологии (наука о флагах). 

Второй день интенсивной программы был посвящён практическим аспектам работы дипломата, изучению  особенностей протокола разных стран, разбору принципов эффективной работы в многонациональных командах и техникам ведения переговоров для нахождения взаимовыгодных компромиссов — ключевого навыка любого дипломата.

Своими впечатлениями об образовательной программе поделился депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и информационным технологиям Роман Балтер. 

«Быть дипломатом или быть дипломатичным человеком может каждый, — отметил он. — Молодые ребята учатся в вузах, подобных МГИМО, годами, чтобы стать элитой российской дипломатии. Но это не значит, что искусство переговоров недоступно другим. Такие программы, как «Школа дипломатии», позволяют и в более зрелом возрасте стать подкованным в этом плане».

Депутат подчеркнул, что дипломатичность — ключевая компетенция в современном мире, которая необходима абсолютно в любой отрасли: от промышленности и IT до социальной сферы.

Сотрудники Самарского регионального отделения партии вместе с представителями других регионов прошли обучение в «Школе дипломатии» — уникальном проекте, который открывает новые возможности для молодых управленцев, предпринимателей, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества, специалистов интернациональных команд и студентов непрофильных вузов.

Обучение в «Школе дипломатии»— это инвестиция в себя, которая поможет усилить личную эффективность и вывести профессиональные навыки на новый уровень, отметила участница образовательного интенсива Виктория.

Программа завершилась торжественным вручением сертификатов, подтверждающих получение новых знаний и компетенций в области международного сотрудничества.

Проект реализуется при поддержке Ассоциации региональной молодёжи и партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
29 сентября 2025, 14:06
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Политика
170
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
27 сентября 2025, 16:13
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств. Общество
534
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
16 сентября 2025, 15:14
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира». Политика
885
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
170
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
205
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
480
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1205
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
526
Весь список