В мэрии Сызрани происходят серьезные перестановки

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Внесены изменения в структуру администрации. Сокращена должность заместителя главы города.

В Сызрани усилили контрольные функции и переподчинили все структурные подразделения администрации первому заместителю главы Сызрани. Кроме того, в мэрии сократили должности заместителя главы по вопросам общественной безопасности и контрольной деятельности, которую занимал действующий и.о. главы Сызрани Анатолий Лукиенко. А также в администрации ввели должность заместителя главы по финансам и экономике. Такое решение в четверг, 15 июля, утвердили на внеочередном заседании городской думы. Как заявили в парламенте, нововведения не повлекут за собой увеличение расходов на содержание администрации и позволят эффективно исполнять возложенные на мэрию полномочия, пишет КТВ-Луч.



