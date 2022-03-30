В Кремле прокомментировали итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

198

Москва не может констатировать что-то сильно многообещающее и какие-то прорывы в переговорах РФ и Украины, предстоит еще весьма длительная работа. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прошедших накануне в Стамбуле переговорах России и Украины, передает ТАСС.

"Первое: мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать. Второе: позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор, - сказал представитель Кремля. - В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

Отвечая на вопрос, планируется ли у президента России Владимира Путина разговор с Мединским по поводу состоявшихся накануне переговоров делегаций в Стамбуле, Песков уточнил: "А вы как представляете себе? Вы представляете, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?". В ответ на уточняющий вопрос, доложил ли Мединский президенту об итогах встречи, Песков пошутил: "Ну а как вы думаете? Нет, затаил", и предложил перейти к другим вопросам.

Комментируя тот факт, что переговоры в Стамбуле продлились один день, а не два, Песков сказал, что "переговоры состоялись, они завершились, делегации поехали в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции".

Представитель Кремля не стал комментировать нюансы прошедших переговоров, в частности предложения Киева о перечне стран - гарантов возможного соглашения, а также о решении вопроса Крыма и Донбасса невоенным путем. "Мы не будем вторгаться в Крым, это часть РФ, - иронически ответил на это Песков. - По нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено".

Фото: Генконсульство РФ в Стамбуле/ТАСС