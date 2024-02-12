В Красноярском районе продолжается строительство моста через Кондурчу

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Сроки и качество работ проконтролировали депутаты-единороссы.

Репутацию поселка Кириллинский Красноярского района – как места, комфортного для проживания, изрядно подмочил старый мост, который с наступлением весны каждый год уходит под воду. Как утверждают сами жители, проехать в обход через село Кочкари можно, но с большим трудом. «Как весна, так в райцентр добираемся с «приключениями». Там постоянно лужи, колеи и непролазная грязь», - жалуется жительница поселка Кириллинский Кристина.

Чтобы решить многолетнюю проблему, мост решили реконструировать. Об этом просили жители района, когда оставляли свои предложения в народную программу партии. Работы начались в конце августа прошлого года и идут в рамках государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области» и муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского района. В безопасность и надёжность мостового перехода только в этом году власти региона и района вложили свыше 103 миллионов рублей. За ходом строительства наблюдают надзорные профильные организации, важный объект – на контроле у депутатов «Единой России». В ходе рабочего визита в район на строительной площадке побывали депутат Государственной думы РФ от Самарской области, член Президиума регионального политсовета Виктор Казаков и депутат Самарской губернской думы, член регионального политсовета партии Михаил Смирнов.

«На данный момент в полном объёме выполнены работы по монтажу береговых опор моста. Сейчас строители занимаются монтажом двух русловых опор. Мы увидели, что уже обустроено основание подхода к мосту со стороны посёлка, работа идет в графике, без срывов»,– рассказал Виктор Казаков.

Реконструкция моста финансируется из областной казны, часть расходов взял на себя местный бюджет.

«Работая над бюджетом области 2024 года и последующих двух лет, депутаты губернской думы внесли в его финансовую часть ряд поправок. Только в этом году сумма поправок составила свыше 59 миллиардов рублей, а это значит, что местные бюджеты, в том числе и Красноярского района, получат дополнительное финансирование на благоустройство и развитие своих территорий», - отметил депутат областной думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

Готовность моста сегодня – 60 %. В контракте указан срок окончания работ – 1 сентября 2024 года. Но строители обещают, что закончат строительно-монтажные работы на два месяца раньше.