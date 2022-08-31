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В Кинельском районе начнет работу офис врача общей практики

31 августа 2022 14:39
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Об этом просили жители села, когда собирали предложения в Народную программу партии.

В селе Малая Малышевка возводится модульное здание офиса врача общей практики с функционалом врачебной амбулатории. Об этом просили жители села, когда собирали предложения в Народную программу партии.

Такой проект строительства модульного здания офиса врача общей практики на территории Кинельского района реализуется впервые. От типовых зданий фельдшерско-акушерских пунктов он отличается и большей площадью, и возможностями для расширения функционала медучреждения. На 140 квадратных метрах запланировано разместить не только все необходимые помещения, но и кабинеты для работы узких специалистов.

Главный врач Кинельской центральной больницы города и района Сергей Плешаков рассказал, что здесь будет принимать врач-терапевт. Есть кабинет для работы выездной бригады. Два раза в неделю будет вести прием педиатр. Выезды будут осуществлять гинеколог, хирург, невролог, эндокринолог по графику.

«С большим нетерпением ждали открытия нового офиса, чтобы получать квалифицированную помощь. Как многодетная мама, очень надеюсь, что сможем посещать его и с детьми, чтобы получать консультации педиатра, не выезжая за пределы населенного пункта», - поделилась жительница Малой Малышевки Елена Бажина.

Заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин отметил, что в Малой Малышевке более 2000 жителей, и добираться до районной больницы не всегда удобно. 

Уже установлены каркас модульного здания, смонтирована кровля. Впереди целый комплекс работ по внутренней отделке. Объем капитальных вложений во врачебную амбулаторию — порядка 9 миллионов рублей. Строители планируют закончить их к 1 ноября. 

Отметим, что за последние пять лет в губернии построили 71 фельдшерско-акушерский пункт, 9 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, об этом просили жители региона, включая свои предложения в Народную программу партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: Единая Россия

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