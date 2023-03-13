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В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

13 марта 2023 17:39
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Документ предусматривает переходный период до 2026 года.

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении нижнего предела призывного возраста с 18 до 21 года, а верхнего — с 27 до 30 лет. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Авторами документа выступили председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин, пишет "Парламентская газета".

Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. Согласно документу, с 1 января до 31 декабря 2024 года подлежат призыву граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — граждане от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет. При этом 18-летние граждане, которые после 1 января 2024 года захотят пройти военную службу ранее наступления призывного возраста, будут иметь такую возможность.

Кроме того, положения законопроекта коснутся граждан, которые до достижения 30-летнего возраста приобрели гражданство РФ и встали на воинский учет (ежегодно это около 2 тысяч человек).

Граждане в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву без законных на то оснований, тоже смогут пойти служить, если у них будет такое желание.

Изменения предлагается внести в Закон «О воинской обязанности и военной службе» и в статью 3 Закона «Об альтернативной гражданской службе». Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

 

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