В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за преступления

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"Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной думе. Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства РФ", - написал Володин в своем Telegram-канале.

В частности, гражданства могут лишить за сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства Российской Федерации, включив в него: сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ)", - написал Володин, сообщает ТАСС.