В Госдуме считают, что не стоит менять возраст призывников к весне-2023

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Необходимости менять возраст призыва на военную службу этой весной нет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что соответствующая инициатива министерства обороны пока не формализована. Таким образом весенний призыв в 2023 году скорее всего пройдет по старым правилам.

"Нет никаких новых правил, как и нет работы в данном направлении. Оборонное ведомство пока не сделало шагов после анонсирования изменений", – сказал Картаполов Интерфаксу.

Предложение поэтапно увеличить численность армии и возраст призыва граждан РФ с 18 лет до 21 года, а предельный возраст – до 30 лет озвучил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства в декабре прошлого года. Как сообщил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства идею концептуально поддержал, пишет Смотрим.